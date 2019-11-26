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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4748474947504751>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.


Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:23

  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)

+1 , я тоже так считаю.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:02

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.


Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

Узнайте
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
1930 г.
Саратов
родившиеся 5 559
умершие 5 027
1933 г.
Саратов
родившиеся 3 425
умершие 23 552
http://istmat.info/node/18150
Население 1933-го - 327 500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2
Смертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:42

  budivelnik написав:
  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)

Тогда получается - геноцид украинских селян.

По корисливим мотивам знищення окремоъ групи населення.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... 0%B8%D0%B4

Кроме того, по тому же Хатаевичу цитата:
13 лютого 1933 року. У директивному листі другий секретар ЦК КП(б)У М. Хатаєвич визнав, що з ряду районів надходять відомості про опухання та голодну смерть колгоспників. Він вимагав «принять решительные меры»: знайти для годування голодуючих «внутри колхозов и в районе необходимое количество хлеба».
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93% ... %80%941933
Директива противоречит цели уничтожения.

Состав исполнителе тоже шире:
«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»

Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н.


З.Ы. я думаю, что документы с целями властей (особенно личные переписки и т.п.) есть.
Но почему-то они не подняты.

З.З.Ы. знищити селянство (селянство!, селян) и запугать-принудить селян (селянство) к колхозам --- это как бы совершенно разные понятия...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:46

  Волгарь написав:
  freeze написав:
Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.


Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

Узнайте
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
1930 г.
Саратов
родившиеся 5 559
умершие 5 027
1933 г.
Саратов
родившиеся 3 425
умершие 23 552
http://istmat.info/node/18150
Население 1933-го - 327 500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2
Смертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.

Так это и хреново, что не говорит!
Об таком следствии *хозяинування* и действий властей!
Может быть с портретами усатого и лысого не ходили бы...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:54

Узнайте
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
1930 г.
Саратов
родившиеся 5 559
умершие 5 027
1933 г.
Саратов
родившиеся 3 425
умершие 23 552
http://istmat.info/node/18150
Население 1933-го - 327 500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2
Смертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.
Так это и хреново, что не говорит!
Об таком следствии *хозяинування* и действий властей!

Цифры (можно себе представить, что творилось в селах НВК - Нижне-Волского края, если такое было в крупном городе) наглядно свидетельствуют, что голод 33-го года НЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАННЫМ ЭТНОЦИДОМ, в возник в результате преступной деятельности Советской власти по проведению хлебозхаготовок ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
И не только хлебозаготовок - в Казахстане у кочевников отобрали весь скот, и от голода умерла ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ, еще 1/8 сумела сбежать в Китай.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:00

Волгарь
Почему только хлебозаготовок?
Цели по *усмирению* селян и тех же свободолюбивых животноводов нельзя отбросить.

Lapay давал документ и в Вики цель подавления чётко обозначена.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:02

  AlexxK написав:
  freeze написав:
  AlexxK написав:Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.


Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет.

На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.
Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.
Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».
Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват… :(
Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.


Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 лис, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Состав исполнителе тоже шире:
«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»

Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н.

Так в Освенцімі теж місцеві все робили. На чотирьох есесівців було сто місцевих. Двоє тримали жертву за вуха, а есесевець стріляв в потилицю. Кореспондент питає того, хто тримав: "Сумління не мучає?" "Тільки зараз почав усвідомлювати.."
Так що не треба розганяти мульку про місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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