Додано: Сер 27 лис, 2019 13:54

Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.

1930 г.

Саратов

родившиеся 5 559

умершие 5 027

1933 г.

Саратов

родившиеся 3 425

умершие 23 552

Население 1933-го - 327 500

Так это и хреново, что не говорит!

Об таком следствии *хозяинування* и действий властей!

УзнайтеСмертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.Цифры (можно себе представить, что творилось в селах НВК - Нижне-Волского края, если такое было в крупном городе) наглядно свидетельствуют, что голод 33-го года НЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАННЫМ ЭТНОЦИДОМ, в возник в результате преступной деятельности Советской власти по проведению хлебозхаготовок ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.И не только хлебозаготовок - в Казахстане у кочевников отобрали весь скот, и от голода умерла ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ, еще 1/8 сумела сбежать в Китай.