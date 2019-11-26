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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4748474947504751
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Состав исполнителе тоже шире:
«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»

Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н.

Так в Освенцімі теж місцеві все робили. На чотирьох есесівців було сто місцевих. Двоє тримали жертву за вуха, а есесевець стріляв в потилицю. Кореспондент питає того, хто тримав: "Сумління не мучає?" "Тільки зараз почав усвідомлювати.."
Так що не треба розганяти мульку про місцевих.

КГм...
Так немцев-то и не осуждали, осужден фашизм и т.д.
То есть носители (участники), хоть немцы, хоть местные.

Не нужно мульку разганять о том, что я разганяю.
Когда буду именно разганять, тогда и разганяйте.
А пока факт.
Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:15

  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.

Вы? Запутались? С Вашим- то уровнем подготовки и опытом дискуссий…
Не верю! :D
А в целом подробные и обстоятельные ответы на Ваши вопросы тянут на монографию, не меньше. Может, в режиме коротких вопросов-ответов построить дискуссию? Тем более, ниже уже уважаемый фриз набросал пару-тройку, как я вижу. Отвечу ему – возможно, отпадет какой-то из Ваших. Но в любом случае постараюсь ответить, при наличии времени.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А пока факт.
Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных.

Я теж факт навів. В Освенцімі 96% зондеркоманди були місцеві. Хто винен в Голокості - 4% керівників чи 96% виконавців?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:19

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.


Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.


ИМХО, геноцид крестьянства - это априори некорректное определение. Нет таких генов, которые бы отвечали за классовую принадлежность. Именно поэтому я "упрощаю", игнорируя факт отсутствия голодомора в городах, и называю произошедшее геноцидом украинцев, казахов и ряда малых народов СССР на территориях современной Украины, РФ и Казахстана
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