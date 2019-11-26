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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4748474947504751 Додано: Сер 27 лис, 2019 14:09 lapay написав: detroytred написав: Состав исполнителе тоже шире:

«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»



Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н. Состав исполнителе тоже шире:«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н.

Так в Освенцімі теж місцеві все робили. На чотирьох есесівців було сто місцевих. Двоє тримали жертву за вуха, а есесевець стріляв в потилицю. Кореспондент питає того, хто тримав: "Сумління не мучає?" "Тільки зараз почав усвідомлювати.."

Так що не треба розганяти мульку про місцевих. Так в Освенцімі теж місцеві все робили. На чотирьох есесівців було сто місцевих. Двоє тримали жертву за вуха, а есесевець стріляв в потилицю. Кореспондент питає того, хто тримав: "Сумління не мучає?" "Тільки зараз почав усвідомлювати.."Так що не треба розганяти мульку про місцевих.

КГм...

Так немцев-то и не осуждали, осужден фашизм и т.д.

То есть носители (участники), хоть немцы, хоть местные.



Не нужно мульку разганять о том, что я разганяю.

Когда буду именно разганять, тогда и разганяйте.

А пока факт.

Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных. КГм...Так немцев-то и не осуждали, осужден фашизм и т.д.То есть носители (участники), хоть немцы, хоть местные.Не нужно мульку разганять о том, что я разганяю.Когда буду именно разганять, тогда и разганяйте.А пока факт.Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных. detroytred

Повідомлень: 22624 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:15 detroytred написав: AlexxK

Что-то я запутался.

Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем. AlexxKЧто-то я запутался.Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.

Вы? Запутались? С Вашим- то уровнем подготовки и опытом дискуссий…

Не верю!

А в целом подробные и обстоятельные ответы на Ваши вопросы тянут на монографию, не меньше. Может, в режиме коротких вопросов-ответов построить дискуссию? Тем более, ниже уже уважаемый фриз набросал пару-тройку, как я вижу. Отвечу ему – возможно, отпадет какой-то из Ваших. Но в любом случае постараюсь ответить, при наличии времени. Вы? Запутались? С Вашим- то уровнем подготовки и опытом дискуссий…Не верю!А в целом подробные и обстоятельные ответы на Ваши вопросы тянут на монографию, не меньше. Может, в режиме коротких вопросов-ответов построить дискуссию? Тем более, ниже уже уважаемый фриз набросал пару-тройку, как я вижу. Отвечу ему – возможно, отпадет какой-то из Ваших. Но в любом случае постараюсь ответить, при наличии времени. AlexxK Повідомлень: 88 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А пока факт.

Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных. А пока факт.Такой же, как в том документе от Вас о миллионах нищих *помощников* по ликвидации кулаков. Местных.

Я теж факт навів. В Освенцімі 96% зондеркоманди були місцеві. Хто винен в Голокості - 4% керівників чи 96% виконавців? Я теж факт навів. В Освенцімі 96% зондеркоманди були місцеві. Хто винен в Голокості - 4% керівників чи 96% виконавців? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9016 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:19 freeze написав: Kudrjavuy написав: Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.



Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю. Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.



ИМХО, геноцид крестьянства - это априори некорректное определение. Нет таких генов, которые бы отвечали за классовую принадлежность. Именно поэтому я "упрощаю", игнорируя факт отсутствия голодомора в городах, и называю произошедшее геноцидом украинцев, казахов и ряда малых народов СССР на территориях современной Украины, РФ и Казахстана ИМХО, геноцид крестьянства - это априори некорректное определение. Нет таких генов, которые бы отвечали за классовую принадлежность. Именно поэтому я "упрощаю", игнорируя факт отсутствия голодомора в городах, и называю произошедшее геноцидом украинцев, казахов и ряда малых народов СССР на территориях современной Украины, РФ и Казахстана zРадио

Повідомлень: 4234 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:24 freeze написав: Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ? Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?

В пользу власти. И идей, «овладевших массами».



freeze написав: Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ? Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?

Ни в коем случае. Я категорический противник конспирологических теорий о всемирном жидомасонском заговоре, комиссарах-евреях в кожанках с маузером и жаждой мести за прошлые обиды, «Протоколах сионских мудрецов» и прочих.

freeze написав: Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ? Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ?

В целом не уничтожали, потому что гегемон. Что не исключает уничтожения отдельных представителей в рамках тех или иных чисток.

В моем представлении, то, что происходило в те времена – начиная с отмены НЭПа и вплоть до смерти Сталина – очень трудно разделить – вот тут классовая борьба, а тут преступления власти вплоть до геноцида. Эти два процесса тесно переплетены. Кстати, подавляющее большинство этнических украинцев – крестьяне-хлеборобы, а этнические украинцы, рабочие по профессии, жили преимущественно в городах (или в поселках при шахтах). Поэтому заградотряды не пускали население из сел в города, а не наоборот. Трактовалось это тогда как усиление классовой борьбы, а по факту – преступления против нации (преимущественно крестьянской), т.е. – геноцид. В пользу власти. И идей, «овладевших массами».Ни в коем случае. Я категорический противник конспирологических теорий о всемирном жидомасонском заговоре, комиссарах-евреях в кожанках с маузером и жаждой мести за прошлые обиды, «Протоколах сионских мудрецов» и прочих.В целом не уничтожали, потому что гегемон. Что не исключает уничтожения отдельных представителей в рамках тех или иных чисток.В моем представлении, то, что происходило в те времена – начиная с отмены НЭПа и вплоть до смерти Сталина – очень трудно разделить – вот тут классовая борьба, а тут преступления власти вплоть до геноцида. Эти два процесса тесно переплетены. Кстати, подавляющее большинство этнических украинцев – крестьяне-хлеборобы, а этнические украинцы, рабочие по профессии, жили преимущественно в городах (или в поселках при шахтах). Поэтому заградотряды не пускали население из сел в города, а не наоборот. Трактовалось это тогда как усиление классовой борьбы, а по факту – преступления против нации (преимущественно крестьянской), т.е. – геноцид. AlexxK Повідомлень: 88 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4748474947504751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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