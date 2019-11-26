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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:43
zРадио написав:
Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы
Как это нет?
Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...
И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина об усилении классовой борьбы - как раз вторые.
Я уж не говорю о современных исследованиях.
И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих.
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AlexxK
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:48
detroytred написав:
Вот когда хотя бы начну, тогда можете заявлять о разгоне мульки.
Но не ранее.
Иначе это именно Вы разганяете мульку в мою сторону.
Тоді вибачаюсь. Тут вже були такі спроби, що це українці якись неправильні, раз ходили і забирали хліб у своїх. В СРСР жили десятки народів, всі пройшли через колективізацію, і у всіх були "активісти", які забирали скот, хліб, майно. Яка прийшла команда згори, таку і виконували, інакше відразу потрапиш під тоталітарний каток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:55
freeze написав:
Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.
тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.
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mephala
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:59
lapay
Не пойму, зачем (или почему) ЗЕ и Ко полезли ограничивать свободу слова???
Ведь хоть на словах, хоть по делам -- ему (им) второй срок пребывания у власти не светит.
Да даже, если бы и собирались, то инструмент этот ну явно ... не походит для украинского общества.
Зачем они занялись этой тупизной в рашкованском стиле?
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detroytred
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:04
mephala написав: freeze написав:
Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.
тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.
Не понял.
Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?
И попутный вопрос (если знаете):
часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали?
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detroytred
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:07
detroytred написав:
Не пойму, зачем (или почему) ЗЕ и Ко полезли ограничивать свободу слова???
Це традиція така. По і Ко теж намагались, наступні підхопили традицію, і додали до списку самого По. Але обламаються, як і всі попередники, навіть Кучма не зміг задавити всі опозиційні ЗМІ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:12
AlexxK написав:
На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.
Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.
Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».
Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…
Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.
Третя версія - якийсь бред. Зерно вилучалось у селян масово і насильницькими способами - це є 100% факти.
До чого тут урожай чи не урожай?
Є тільки 2 версії голодомору:
1. Голодомор - цілеспрямоване знищення людей. Тобто одна з головних цілей вилучення зерна була - голод і смерть людей(класу селянства в даному випадку).
2. Голодомор - нецілеспрямоване знищення людей. Тобто смерть людей не була ціллю вилучення зерна, а просто "трішки" перестарались в виконанні наказів.
Насправді немає 100% доказів ні 1 ні 2. Це питання глибоко повинні вивчати історики. Наводити якісь факти і документи.
Я сам насправді більше схилявся до 2 версії, але після прочитання стенограми "якогось там з'їзду" з виступом Сталіна(було посилання в цій гілці), зараз схиляють до 1 версії.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:15
freeze написав:
Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?
Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?
Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ?
Тому що пролетаріат завжди був лояльніший до більшовиків. "Извилин" не вистачає щоб до цього додуматись?
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:16
detroytred написав: mephala написав: freeze написав:
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.
тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.
Не понял.
Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?
И попутный вопрос (если знаете):
часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали?
так подивіться хто в переважній більшості проживав в сільській місцевості за результатами перепису 1926 року. у гугла спитайте.
з приводу обміну - спитайте у тих хто вивчав спогади. але можу припустити що вимінювали у тих самих у кого і в блокадному ленінграді вимінювали золото на харчі. що теж зі спогадів.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:17
AlexxK написав: zРадио написав:
Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы
Как это нет?
Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...
И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина
об усилении классовой борьбы - как раз вторые.
Я уж не говорю о современных исследованиях.
И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих.
Вы считаете, что 700 тыс. людей расстреляли в июле 37-го-ноябре 38-го (а арестовали все 1,5 при 160 млн. населении) из-за ОШИБОЧНОСТИ ТЕЗИСА?
Увы, в отличии от голодмора, ТЕРРОР был хорошо спланированным мероприятием, и проводился вовсе не стихийно. Причина была в том, что к весне 34-го (по утверждению И. Солоневича в его России в концлагере
) Советская власть ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ ОПОРУ В МАССАХ. Ее НЕНАВИДЕЛИ не только 95% горожан и 100% крестьян, но и многие коммунисты, и даже сотрудники ОГПУ. И власть об этом знала. Была реальная перспектива, что в случае войны РККА в массе просто воткнет штык в землю. Поэтому, когда появилось предчувствие надвигающейся войны, были детально разработаны и проведены ЧИСТКИ среди потенциально нелояльных этнических и социальных групп населения. Под них попали поляки/финны/латыши/немцы/эстонцы/греки/корейцы, бывшие - члены соцпартий (эсеры/меньшевики)/правые и левые уклонисты в ВКП/дворяне/купцы/кулаки
(существуют документы, где местные отделения НКВД обязываются арестовать все вышеперечисленные группы населения). Более того, власть Сталина в 34-35-ом вовсе не была абсолютной (на 17-ом съезде против его кандидатуры голосовала едва ли треть делегатов, поэтому в ходе чисток было уничтожено 1100 из 1700 делегатов и 70 из 100 членов и кандидатов в члены ЦК). Каждый областной отдел НКВД получал из Москвы лимиты - точное указание с количеством будущих арестованных по тому или иному разделу с разбивкой на категории -1-я (ВМН) и 2-я (арест и лагерь). Когда спущенные лимиты исчерпывались, уже местное руководство обращалось в Москву с просьбой УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ. В результате многие этнические и социальные группы были ОБРЕЧЕНЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! вне зависимости от конкретного человека. В книге ЧК против НКВД
описано, как глава УНКВД по Москве Заковский весной 38-го инструктировал своих подчиненных - сотрудники должны были ходить по домоуправлениям и проверять домовые книги. Все жильцы-мужчины, фамилии которых не оканчивались на ов/ве/ин/ко
(т.е. могли принадлежать к сомнительной нации) ПОДЛЕЖАЛИ НЕМЕДЛЕННОМУ АРЕСТУ! В результате погибли все комиссары госбезопасности 1-го/2-го и большинство 3-го ранга, получившие звания в 35-36-ом годах
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