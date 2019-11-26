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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4750475147524753> Додано: Сер 27 лис, 2019 14:43 zРадио написав: Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы

Как это нет?

Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...

И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина об усилении классовой борьбы - как раз вторые.

Я уж не говорю о современных исследованиях.

И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих. Как это нет?Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина об усилении классовой борьбы - как раз вторые.Я уж не говорю о современных исследованиях.И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих. AlexxK Повідомлень: 91 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Вот когда хотя бы начну, тогда можете заявлять о разгоне мульки.

Но не ранее.

Иначе это именно Вы разганяете мульку в мою сторону. Вот когда хотя бы начну, тогда можете заявлять о разгоне мульки.Но не ранее.Иначе это именно Вы разганяете мульку в мою сторону.

Тоді вибачаюсь. Тут вже були такі спроби, що це українці якись неправильні, раз ходили і забирали хліб у своїх. В СРСР жили десятки народів, всі пройшли через колективізацію, і у всіх були "активісти", які забирали скот, хліб, майно. Яка прийшла команда згори, таку і виконували, інакше відразу потрапиш під тоталітарний каток. Тоді вибачаюсь. Тут вже були такі спроби, що це українці якись неправильні, раз ходили і забирали хліб у своїх. В СРСР жили десятки народів, всі пройшли через колективізацію, і у всіх були "активісти", які забирали скот, хліб, майно. Яка прийшла команда згори, таку і виконували, інакше відразу потрапиш під тоталітарний каток. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9019 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:55 freeze написав: Kudrjavuy написав: Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.



Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю. Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.

тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений. був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений. mephala Повідомлень: 5966 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 14:59 lapay

Не пойму, зачем (или почему) ЗЕ и Ко полезли ограничивать свободу слова???



Ведь хоть на словах, хоть по делам -- ему (им) второй срок пребывания у власти не светит.

Да даже, если бы и собирались, то инструмент этот ну явно ... не походит для украинского общества.

Зачем они занялись этой тупизной в рашкованском стиле? detroytred

Повідомлень: 22629 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:04 mephala написав: freeze написав: Kudrjavuy написав: Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.



Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю. Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.

тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений. був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.

Не понял.

Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?



И попутный вопрос (если знаете):

часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали? Не понял.Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?И попутный вопрос (если знаете):часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали? detroytred

Повідомлень: 22629 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:07 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не пойму, зачем (или почему) ЗЕ и Ко полезли ограничивать свободу слова??? Не пойму, зачем (или почему) ЗЕ и Ко полезли ограничивать свободу слова???

Це традиція така. По і Ко теж намагались, наступні підхопили традицію, і додали до списку самого По. Але обламаються, як і всі попередники, навіть Кучма не зміг задавити всі опозиційні ЗМІ. Це традиція така. По і Ко теж намагались, наступні підхопили традицію, і додали до списку самого По. Але обламаються, як і всі попередники, навіть Кучма не зміг задавити всі опозиційні ЗМІ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9019 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:12 AlexxK написав: На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.

Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.

Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».

Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…

Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме. На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.

Третя версія - якийсь бред. Зерно вилучалось у селян масово і насильницькими способами - це є 100% факти. До чого тут урожай чи не урожай?

Є тільки 2 версії голодомору:

1. Голодомор - цілеспрямоване знищення людей. Тобто одна з головних цілей вилучення зерна була - голод і смерть людей(класу селянства в даному випадку).

2. Голодомор - нецілеспрямоване знищення людей. Тобто смерть людей не була ціллю вилучення зерна, а просто "трішки" перестарались в виконанні наказів.

Насправді немає 100% доказів ні 1 ні 2. Це питання глибоко повинні вивчати історики. Наводити якісь факти і документи.

Я сам насправді більше схилявся до 2 версії, але після прочитання стенограми "якогось там з'їзду" з виступом Сталіна(було посилання в цій гілці), зараз схиляють до 1 версії. Третя версія - якийсь бред.До чого тут урожай чи не урожай?Є тільки 2 версії голодомору:1. Голодомор - цілеспрямоване знищення людей. Тобто одна з головних цілей вилучення зерна була - голод і смерть людей(класу селянства в даному випадку).2. Голодомор - нецілеспрямоване знищення людей. Тобто смерть людей не була ціллю вилучення зерна, а просто "трішки" перестарались в виконанні наказів.Насправді немає 100% доказів ні 1 ні 2. Це питання глибоко повинні вивчати історики. Наводити якісь факти і документи.Я сам насправді більше схилявся до 2 версії, але після прочитання стенограми "якогось там з'їзду" з виступом Сталіна(було посилання в цій гілці), зараз схиляють до 1 версії. andrijk777

Повідомлень: 1823 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:15 freeze написав: Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?

Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?



Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ? Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ?

Тому що пролетаріат завжди був лояльніший до більшовиків. "Извилин" не вистачає щоб до цього додуматись? Тому що пролетаріат завжди був лояльніший до більшовиків. "Извилин" не вистачає щоб до цього додуматись? andrijk777

Повідомлень: 1823 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:16 detroytred написав: mephala написав: freeze написав:

Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю. Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.

тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений. був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.

Не понял.

Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?



И попутный вопрос (если знаете):

часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали? Не понял.Кто в превышающем большинстве был уничтожен в сельской местности?И попутный вопрос (если знаете):часто встречается в воспоминаниях, что меняли на еду. У кого? У кого выменивали?

так подивіться хто в переважній більшості проживав в сільській місцевості за результатами перепису 1926 року. у гугла спитайте.



з приводу обміну - спитайте у тих хто вивчав спогади. але можу припустити що вимінювали у тих самих у кого і в блокадному ленінграді вимінювали золото на харчі. що теж зі спогадів. так подивіться хто в переважній більшості проживав в сільській місцевості за результатами перепису 1926 року. у гугла спитайте.з приводу обміну - спитайте у тих хто вивчав спогади. але можу припустити що вимінювали у тих самих у кого і в блокадному ленінграді вимінювали золото на харчі. що теж зі спогадів. mephala Повідомлень: 5966 З нами з: 07.04.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 682 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:17 AlexxK написав: zРадио написав: Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы

Как это нет?

Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...

И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина об усилении классовой борьбы - как раз вторые.

Я уж не говорю о современных исследованиях.

И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих. Как это нет?Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй...И речь в нем идет именнооб усилении классовой борьбы - как раз вторые.Я уж не говорю о современных исследованиях.И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих.

Вы считаете, что 700 тыс. людей расстреляли в июле 37-го-ноябре 38-го (а арестовали все 1,5 при 160 млн. населении) из-за ОШИБОЧНОСТИ ТЕЗИСА?

Увы, в отличии от голодмора, ТЕРРОР был хорошо спланированным мероприятием, и проводился вовсе не стихийно. Причина была в том, что к весне 34-го (по утверждению И. Солоневича в его России в концлагере ) Советская власть ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ ОПОРУ В МАССАХ. Ее НЕНАВИДЕЛИ не только 95% горожан и 100% крестьян, но и многие коммунисты, и даже сотрудники ОГПУ. И власть об этом знала. Была реальная перспектива, что в случае войны РККА в массе просто воткнет штык в землю. Поэтому, когда появилось предчувствие надвигающейся войны, были детально разработаны и проведены ЧИСТКИ среди потенциально нелояльных этнических и социальных групп населения. Под них попали п оляки/финны/латыши/немцы/эстонцы/греки/корейцы, бывшие - члены соцпартий (эсеры/меньшевики)/правые и левые уклонисты в ВКП/дворяне/купцы/кулаки (существуют документы, где местные отделения НКВД обязываются арестовать все вышеперечисленные группы населения). Более того, власть Сталина в 34-35-ом вовсе не была абсолютной (на 17-ом съезде против его кандидатуры голосовала едва ли треть делегатов, поэтому в ходе чисток было уничтожено 1100 из 1700 делегатов и 70 из 100 членов и кандидатов в члены ЦК). Каждый областной отдел НКВД получал из Москвы лимиты - точное указание с количеством будущих арестованных по тому или иному разделу с разбивкой на категории -1-я (ВМН) и 2-я (арест и лагерь). Когда спущенные лимиты исчерпывались, уже местное руководство обращалось в Москву с просьбой УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ. В результате многие этнические и социальные группы были ОБРЕЧЕНЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! вне зависимости от конкретного человека. В книге ЧК против НКВД описано, как глава УНКВД по Москве Заковский весной 38-го инструктировал своих подчиненных - сотрудники должны были ходить по домоуправлениям и проверять домовые книги. Все жильцы-мужчины, фамилии которых не оканчивались на ов/ве/ин/ко (т.е. могли принадлежать к сомнительной нации) ПОДЛЕЖАЛИ НЕМЕДЛЕННОМУ АРЕСТУ! В результате погибли все комиссары госбезопасности 1-го/2-го и большинство 3-го ранга, получившие звания в 35-36-ом годах Вы считаете, что 700 тыс. людей расстреляли в июле 37-го-ноябре 38-го (а арестовали все 1,5 при 160 млн. населении) из-за ОШИБОЧНОСТИ ТЕЗИСА?Увы, в отличии от голодмора, ТЕРРОР был хорошо спланированным мероприятием, и проводился вовсе не стихийно. Причина была в том, что к весне 34-го (по утверждению И. Солоневича в его) Советская власть ПОТЕРЯЛА ВСЯКУЮ ОПОРУ В МАССАХ. Ее НЕНАВИДЕЛИ не только 95% горожан и 100% крестьян, но и многие коммунисты, и даже сотрудники ОГПУ. И власть об этом знала. Была реальная перспектива, что в случае войны РККА в массе просто воткнет штык в землю. Поэтому, когда появилось предчувствие надвигающейся войны, были детально разработаны и проведены ЧИСТКИ среди потенциально нелояльных этнических и социальных групп населения. Под них попали п(существуют документы, где местные отделения НКВД обязываются арестовать все вышеперечисленные группы населения). Более того, власть Сталина в 34-35-ом вовсе не была абсолютной (на 17-ом съезде против его кандидатуры голосовала едва ли треть делегатов, поэтому в ходе чисток было уничтожено 1100 из 1700 делегатов и 70 из 100 членов и кандидатов в члены ЦК). Каждый областной отдел НКВД получал из Москвы лимиты - точное указание с количеством будущих арестованных по тому или иному разделу с разбивкой на категории -1-я (ВМН) и 2-я (арест и лагерь). Когда спущенные лимиты исчерпывались, уже местное руководство обращалось в Москву с просьбой УВЕЛИЧИТЬ ЛИМИТ. В результате многие этнические и социальные группы были ОБРЕЧЕНЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! вне зависимости от конкретного человека. В книгеописано, как глава УНКВД по Москве Заковский весной 38-го инструктировал своих подчиненных - сотрудники должны были ходить по домоуправлениям и проверять домовые книги. Все жильцы-мужчины, фамилии которых не оканчивались на(т.е. могли принадлежать к сомнительной нации) ПОДЛЕЖАЛИ НЕМЕДЛЕННОМУ АРЕСТУ! В результате погибли все комиссары госбезопасности 1-го/2-го и большинство 3-го ранга, получившие звания в 35-36-ом годах Волгарь Повідомлень: 7349 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4750475147524753> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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