Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно.
Ну и не надо. Ваше право.
Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. ... Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.
detroytred написав:...... Lapay давал документ и в Вики цель подавления чётко обозначена.
Какой документ давал Lapay не подскажете? Я что-то прозевал.
Однак і в 1932, і в 1933 рр. в Україні й на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як такої.
Эта фраза из Вики звучит как-то не очень. Чем отличается голод в Украине от голода в "інших регіонах СРСР"? Какая цель в Вики чётко указана?
суть геноциду полягає в умислі злочинців будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілих народів за расовими, національними, політичними або релігійними мотивами, від інших масових вбивств людей це поняття відрізняє саме наявність зазначених мотивів злочинців.
Вы уже писали о том, что почему-то не обнаружен (не опубликован?) ни один документ хотя бы из личной переписки, подтверждающий голодомор именно по национальному признаку. Хотя лично я считаю, что Голодомор не становится меньшим преступлением, если он осуществлялся не по национальному, а по классовому или любому другому принципу. Преступление остаётся преступлением независимо от его мотивов. И если при относительно мелких правонарушениях можно рассматривать мотивы как смягчающие вину обстоятельсва, то при длительном (на протяжнии 2 лет!) массового уничтожения людей мотивы уже не важны. Погибшим не легче и не тяжелее от того, по каким причинам их убили - по национальным, классовым или ещё каким-то.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
AlexxK написав:На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор. Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д. Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят». Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват… Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.
Третя версія - якийсь бред.
Тем не менее есть люди, которые так думают. Или думали раньше, когда тема Голодомора была табу. Независимо от Вашей оценки.
Волгарь написав:НЕ БЫЛО НИКАКОГО ПОДАВЛЕНИЯ НИКАКИХ СВОБОДОЛЮБИВЫХ СЕЛЯН. Ни в России, ни на Украине, ни в Казахстане. Голод (но без массовых смертей) ВЕЗДЕ в СССР начался еще весной 32-го. Сводки ОГПУ (на том же сайте, который я привел) свидетельствуют о массовых продзатруднениях (изящный термин) по всей стране. В результате крестьяне, ослабленные голодухой и потерявшие всякий интерес к земле, собрали осенью 32-го всего 67 млн. т зерна вместо доколхозных 80-83-х. Из них 25 млн. - семена для 100 млн. га посевов зерновых. НО ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛО - судя по сводкам урожай был близок к 75-ти млн. т. Поэтому принятый план хлебозаготовок на 32-33-ий годы был абсолютно невыполним и провалился к ноябрю 32-го. Выбивать хлеб на Украину поехал Молотов. Главной причиной провала он посчитал тот факт, что колхозы выдали крестьянам излишне много зерна на трудодни, не додав его государству. По результатам совещания с руководством УССР последовала команда - ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ ВЫДАННОЕ! Т.е. официально изымалось то, что крестьяне должны были государству, но якобы забрали себе. И для этого применялись совершенно дикие меры. И вовсе не только на Украине - достаточно почитать письмо Шолохова Сталину (на этом же сайте) о методах хлебозаготовок в СКК (Севро-Кавказском крае РСФСР), где АКТИВИСТЫ крестьян массово не просто грабили, а избивали смертным боем. Шолохов описывает людоедство в казачьих станицах, принявших массовый же характер, неубранные трупы на улицах, и множестве других чудовищных вещей. И причина всего этого вовсе не заговор в Политбюро, она, в сущности, прозаически проста - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ.
Ви хочете сказати що Сталін(чи Политбюро) був настільки тупим, що не розумів, що якщо зібрали мало зерна то і "изымать" потрібно менше, інакше - голод. А те що Сталін отримував в 1932-33 році правдиві дані по урожаю зернових я думаю ні в кого сумнівів немає. Це не сьогодення. Тоді за таке(брехню) був тільки один шлях в одну сторону.
ЛАД написав: Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно.
Ну и не надо. Ваше право.
Моё. Но Вам советовал бы разобраться в роли и значении кавычек в синтаксисе русского языка.
Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. ... Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.
Остальное погуглите сами.
Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"... Разве что нервы потрепали. Не знаю историю его награждения премией Энрико Ферми, но он её более чем заслуживал без всякой "политической реабилитации". Как, впрочем, мог бы заслужить и Нобелевскую. Так что продолжайте гуглить, и желательно тщательнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?
В пользу власти. И идей, «овладевших массами». ....
Ответ не информативный. И власти, и идеям всё равно, какой национальностью/нацией "владеть". Геноцид должен по определению осуществляться против одной группы людей в пользу другой. Хотя сейчас наблюдается расширительное употребление термина как просто массового уничтожения людей. Например, геноцид в Камбодже режимом Пол Пота. Там не было ни национального, ни религиозного, ни даже классового мотива.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:Ви хочете сказати що Сталін(чи Политбюро) був настільки тупим, що не розумів, що якщо зібрали мало зерна то і "изымать" потрібно менше, інакше - голод. А те що Сталін отримував в 1932-33 році правдиві дані по урожаю зернових я думаю ні в кого сумнівів немає. Це не сьогодення. Тоді за таке(брехню) був тільки один шлях в одну сторону.
В январе 1928 года, во время очередного "кризиса хлебозаготовок", Сталин, вообще-то не любивший ездить по стране и общаться с простыми людьми, отправился в Сибирь. На одной из встреч с трудящимися некий мужик посоветовал тогда еще не богоподобному вождю, а всего лишь большому московскому начальнику, сплясать - тогда он, может, и продаст пудика два.
Пропагандистская подготовка к раскулачиванию началась примерно через месяц.
Така людина, як Сталін, з глибокими комплексами, не могла забути таку образу, і за неї заплатили життя мільйони, спочатку куркулі, а потім і всі інші селяни, особливо ті, хто вирощував зерно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.