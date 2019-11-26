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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4750475147524753 Додано: Сер 27 лис, 2019 15:19 ЛАД написав:

Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно. Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно.

Ну и не надо. Ваше право.



Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке.

...

Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.



Остальное погуглите сами. Ну и не надо. Ваше право.Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке....Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.Остальное погуглите сами. AlexxK Повідомлень: 91 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:25 detroytred написав: ......

Lapay давал документ и в Вики цель подавления чётко обозначена. ......Lapay давал документ и в Вики цель подавления чётко обозначена.

Какой документ давал Lapay не подскажете? Я что-то прозевал.



Однак і в 1932, і в 1933 рр. в Україні й на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як такої.

Эта фраза из Вики звучит как-то не очень. Чем отличается голод в Украине от голода в "інших регіонах СРСР"?

Какая цель в Вики чётко указана?

суть геноциду полягає в умислі злочинців будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілих народів за расовими, національними, політичними або релігійними мотивами, від інших масових вбивств людей це поняття відрізняє саме наявність зазначених мотивів злочинців.

Вы уже писали о том, что почему-то не обнаружен (не опубликован?) ни один документ хотя бы из личной переписки, подтверждающий голодомор именно по национальному признаку.

Хотя лично я считаю, что Голодомор не становится меньшим преступлением, если он осуществлялся не по национальному, а по классовому или любому другому принципу.

Преступление остаётся преступлением независимо от его мотивов.

И если при относительно мелких правонарушениях можно рассматривать мотивы как смягчающие вину обстоятельсва, то при длительном (на протяжнии 2 лет!) массового уничтожения людей мотивы уже не важны.

Погибшим не легче и не тяжелее от того, по каким причинам их убили - по национальным, классовым или ещё каким-то. Какой документ давал Lapay не подскажете? Я что-то прозевал.Эта фраза из Вики звучит как-то не очень. Чем отличается голод в Украине от голода в "інших регіонах СРСР"?Какая цель в Вики чётко указана?Вы уже писали о том, что почему-то не обнаружен (не опубликован?) ни один документ хотя бы из личной переписки, подтверждающий голодомор именно по национальному признаку.Хотя лично я считаю, что Голодомор не становится меньшим преступлением, если он осуществлялся не по национальному, а по классовому или любому другому принципу.Преступление остаётся преступлением независимо от его мотивов.И если при относительно мелких правонарушениях можно рассматривать мотивы как смягчающие вину обстоятельсва, то при длительном (на протяжнии 2 лет!) массового уничтожения людей мотивы уже не важны.Погибшим не легче и не тяжелее от того, по каким причинам их убили - по национальным, классовым или ещё каким-то. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:28 andrijk777 написав: AlexxK написав: На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.

Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.

Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».

Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…

Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме. На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.

Третя версія - якийсь бред. Третя версія - якийсь бред.

Тем не менее есть люди, которые так думают. Или думали раньше, когда тема Голодомора была табу.

Независимо от Вашей оценки. Тем не менее есть люди, которые так думают. Или думали раньше, когда тема Голодомора была табу.Независимо от Вашей оценки. AlexxK Повідомлень: 91 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:29 Re: Політичні дискусії mephala написав: freeze написав: Kudrjavuy написав: Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.



Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю. Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.

був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.

тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений. був перепис населення в 1926 році. і сталін цілком точно знав хто в переважній більшості проживає в селах.тому створюючи штучний голод в сільській місцевості він 100% знав хто буде знищений.



Сталин в 30-е годы и грузин покрошил десятки тысяч, там уж он точно знал кого расстреливал, но сказать, что грузин устроил геноцид грузин было бы вообще странным. Сталин в 30-е годы и грузин покрошил десятки тысяч, там уж он точно знал кого расстреливал, но сказать, что грузин устроил геноцид грузин было бы вообще странным. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13714 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3771 раз. Подякували: 5579 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:31 Волгарь написав: НЕ БЫЛО НИКАКОГО ПОДАВЛЕНИЯ НИКАКИХ СВОБОДОЛЮБИВЫХ СЕЛЯН. Ни в России, ни на Украине, ни в Казахстане. Голод (но без массовых смертей) ВЕЗДЕ в СССР начался еще весной 32-го. Сводки ОГПУ (на том же сайте, который я привел) свидетельствуют о массовых продзатруднениях (изящный термин) по всей стране.

В результате крестьяне, ослабленные голодухой и потерявшие всякий интерес к земле, собрали осенью 32-го всего 67 млн. т зерна вместо доколхозных 80-83-х. Из них 25 млн. - семена для 100 млн. га посевов зерновых. НО ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛО - судя по сводкам урожай был близок к 75-ти млн. т. Поэтому принятый план хлебозаготовок на 32-33-ий годы был абсолютно невыполним и провалился к ноябрю 32-го. Выбивать хлеб на Украину поехал Молотов. Главной причиной провала он посчитал тот факт, что колхозы выдали крестьянам излишне много зерна на трудодни , не додав его государству. По результатам совещания с руководством УССР последовала команда - ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ ВЫДАННОЕ! Т.е. официально изымалось то, что крестьяне должны были государству, но якобы забрали себе. И для этого применялись совершенно дикие меры.

И вовсе не только на Украине - достаточно почитать письмо Шолохова Сталину (на этом же сайте) о методах хлебозаготовок в СКК (Севро-Кавказском крае РСФСР), где АКТИВИСТЫ крестьян массово не просто грабили, а избивали смертным боем. Шолохов описывает людоедство в казачьих станицах, принявших массовый же характер, неубранные трупы на улицах, и множестве других чудовищных вещей.

И причина всего этого вовсе не заговор в Политбюро, она, в сущности, прозаически проста - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ. НЕ БЫЛО НИКАКОГО ПОДАВЛЕНИЯ НИКАКИХ СВОБОДОЛЮБИВЫХ СЕЛЯН. Ни в России, ни на Украине, ни в Казахстане. Голод (но без массовых смертей) ВЕЗДЕ в СССР начался еще весной 32-го. Сводки ОГПУ (на том же сайте, который я привел) свидетельствуют о массовых продзатруднениях (изящный термин) по всей стране.В результате крестьяне, ослабленные голодухой и потерявшие всякий интерес к земле, собрали осенью 32-го всего 67 млн. т зерна вместо доколхозных 80-83-х. Из них 25 млн. - семена для 100 млн. га посевов зерновых. НО ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛО - судя по сводкам урожай был близок к 75-ти млн. т. Поэтому принятый план хлебозаготовок на 32-33-ий годы был абсолютно невыполним и провалился к ноябрю 32-го. Выбивать хлеб на Украину поехал Молотов. Главной причиной провала он посчитал тот факт, что колхозы выдали крестьянам, не додав его государству. По результатам совещания с руководством УССР последовала команда - ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ ВЫДАННОЕ! Т.е. официально изымалось то, что крестьяне должны были государству, но якобы забрали себе. И для этого применялись совершенно дикие меры.И вовсе не только на Украине - достаточно почитать письмо Шолохова Сталину (на этом же сайте) о методах хлебозаготовок в СКК (Севро-Кавказском крае РСФСР), где АКТИВИСТЫ крестьян массово не просто грабили, а избивали смертным боем. Шолохов описывает людоедство в казачьих станицах, принявших массовый же характер, неубранные трупы на улицах, и множестве других чудовищных вещей.И причина всего этого вовсе не заговор в Политбюро, она, в сущности, прозаически проста - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ.

Ви хочете сказати що Сталін(чи Политбюро) був настільки тупим, що не розумів, що якщо зібрали мало зерна то і "изымать" потрібно менше, інакше - голод.

А те що Сталін отримував в 1932-33 році правдиві дані по урожаю зернових я думаю ні в кого сумнівів немає. Це не сьогодення. Тоді за таке(брехню) був тільки один шлях в одну сторону. Ви хочете сказати що Сталін(чи Политбюро) був настільки тупим, що не розумів, що якщо зібрали мало зерна то і "изымать" потрібно менше, інакше - голод.А те що Сталін отримував в 1932-33 році правдиві дані по урожаю зернових я думаю ні в кого сумнівів немає. Це не сьогодення. Тоді за таке(брехню) був тільки один шлях в одну сторону. andrijk777

Повідомлень: 1823 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:40 AlexxK написав: ЛАД написав:

Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно. Если Вам это не понятно, то это не моя проблема, а Ваша. Разжёвывать значение кавычек не буду. Слишком элементарно.

Ну и не надо. Ваше право. Ну и не надо. Ваше право.

Моё. Но Вам советовал бы разобраться в роли и значении кавычек в синтаксисе русского языка.



Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке.

...

Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.



Остальное погуглите сами.

Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"...

Разве что нервы потрепали.

Не знаю историю его награждения премией Энрико Ферми, но он её более чем заслуживал без всякой "политической реабилитации". Как, впрочем, мог бы заслужить и Нобелевскую.

Так что продолжайте гуглить, и желательно тщательнее. Моё. Но Вам советовал бы разобраться в роли и значении кавычек в синтаксисе русского языка.Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"...Разве что нервы потрепали.Не знаю историю его награждения премией Энрико Ферми, но он её более чем заслуживал без всякой "политической реабилитации". Как, впрочем, мог бы заслужить и Нобелевскую.Так что продолжайте гуглить, и желательно тщательнее. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 15:49 AlexxK написав: freeze написав: Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ? Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?

В пользу власти. И идей, «овладевших массами».

.... В пользу власти. И идей, «овладевших массами».....

Ответ не информативный.

И власти, и идеям всё равно, какой национальностью/нацией "владеть".

Геноцид должен по определению осуществляться против одной группы людей в пользу другой.

Хотя сейчас наблюдается расширительное употребление термина как просто массового уничтожения людей. Например, геноцид в Камбодже режимом Пол Пота. Там не было ни национального, ни религиозного, ни даже классового мотива. Ответ не информативный.И власти, и идеям всё равно, какой национальностью/нацией "владеть".Геноцид должен по определению осуществляться против одной группы людей в пользу другой.Хотя сейчас наблюдается расширительное употребление термина как просто массового уничтожения людей. Например, геноцид в Камбодже режимом Пол Пота. Там не было ни национального, ни религиозного, ни даже классового мотива. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4750475147524753 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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