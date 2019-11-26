Tegularius написав:

AlexxK написав: На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.

Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.

Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».

Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…

Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме. На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.

Есть еще одна трактовка: не геноцид, не классовая борьба и не неурожай. СССР в начале 30-х взял курс на ускоренную индустриализацию. Для закупки оборудования, технологий нужна была валюта. Её неоткуда было взять, кроме как продажей зерна. Еще нужно было кормить возросшее число промышленных рабочих. Тут ещё великая депрессия, цены на зерно упали, его стало нужно больше.В условиях жёсткой централизации, были спущены нереальные нормы заготовки зерна, без учёта реальных возможностей. Центр слабо контролировал местную ситуацию, на местах же боялись перечить указаниям сверху.Тут еще и непродуманная насильственная коллективизация сыграла, у селян забирали скот, а те, зная, что заберут - забивали. Зачем я отдам корову в какой-то колхоз, лучше сейчас сам зарежу и съем.Еще и природный неурожай тут случился (небольшой, не вызвавший бы голод в нормальных условиях)Подитоживая - было действительно совершено преступление, которое я бы охарактеризовал как преступную халатность, повлекшую тяжёлые последствия. Виновны в нем многие - от руководства страны и республики до мелких чиновников, отбиравших продовольствие у голодающих селян.