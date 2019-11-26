Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
AlexxK написав:На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор. Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д. Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят». Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват… Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.
Есть еще одна трактовка: не геноцид, не классовая борьба и не неурожай. СССР в начале 30-х взял курс на ускоренную индустриализацию. Для закупки оборудования, технологий нужна была валюта. Её неоткуда было взять, кроме как продажей зерна. Еще нужно было кормить возросшее число промышленных рабочих. Тут ещё великая депрессия, цены на зерно упали, его стало нужно больше. В условиях жёсткой централизации, были спущены нереальные нормы заготовки зерна, без учёта реальных возможностей. Центр слабо контролировал местную ситуацию, на местах же боялись перечить указаниям сверху. Тут еще и непродуманная насильственная коллективизация сыграла, у селян забирали скот, а те, зная, что заберут - забивали. Зачем я отдам корову в какой-то колхоз, лучше сейчас сам зарежу и съем. Еще и природный неурожай тут случился (небольшой, не вызвавший бы голод в нормальных условиях) Подитоживая - было действительно совершено преступление, которое я бы охарактеризовал как преступную халатность, повлекшую тяжёлые последствия. Виновны в нем многие - от руководства страны и республики до мелких чиновников, отбиравших продовольствие у голодающих селян.
Возможны все 4 объяснения + объяснение lapay, но, повторю, от любого из этих объяснений преступление не становится меньшим и менее жестоким. Тем более, что это не моментальное убийство, после которого исправить уже ничего нельзя. Голод продолжался 2 года и за это время при желании можно было откорректировать любую политику и исправить любую ошибку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Чо́рні до́шки — адміністративно-репресивний засіб колективного покарання сільського населення, насамперед в Україні.[1] Режим «чорних дощок» став одним із механізмів Голодомору-геноциду: занесення за рішенням ЦК КПБУ обкомів та райкомів партії цілих районів, населених пунктів, колгоспів, сільських рад на так звані «чорні дошки», означало блокування їх спецзагонами та військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі.
Присвоювався комуністичним режимом населеним пунктам та районам, які чинили опір примусовій колективізації, масовим актам беззаконня влади, зокрема повного вилучення харчових продуктів у мешканців села чи цілого району, що призводило до голодної смерті громадян. Режим «чорних дощок», унеможливлення виїзду за хлібом до інших регіонів, позбавлення їжі непрацюючих і дозоване харчування зайнятих на польових роботах колгоспників, форми і методи так званої хлібозаготівлі.[2]
Також слід додати, що на «чорну дошку» заносили й колективи МТС, ліспромгоспи, працівників районних установ (навіть юридичних консультацій, які не мали відношення до сільського господарства), окремих колгоспників за те, що вони не стали до праці тощо. «Чорні дошки» були універсальною зброєю, спрямованою проти всіх мешканців села.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
AlexxK написав:На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор. Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д. Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят». Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват… Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме.
Есть еще одна трактовка: не геноцид, не классовая борьба и не неурожай. СССР в начале 30-х взял курс на ускоренную индустриализацию.... Подитоживая - было действительно совершено преступление, которое я бы охарактеризовал как преступную халатность, повлекшую тяжёлые последствия. Виновны в нем многие - от руководства страны и республики до мелких чиновников, отбиравших продовольствие у голодающих селян.
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше".
"Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль.
"С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
В январе 1928 года, во время очередного "кризиса хлебозаготовок", Сталин, вообще-то не любивший ездить по стране и общаться с простыми людьми, отправился в Сибирь. На одной из встреч с трудящимися некий мужик посоветовал тогда еще не богоподобному вождю, а всего лишь большому московскому начальнику, сплясать - тогда он, может, и продаст пудика два.
Пропагандистская подготовка к раскулачиванию началась примерно через месяц.
Така людина, як Сталін, з глибокими комплексами, не могла забути таку образу, і за неї заплатили життя мільйони, спочатку куркулі, а потім і всі інші селяни, особливо ті, хто вирощував зерно.
Не вижу логики - Сталин обиделся на "мужика" в Сибири, но устроил голодомор в Украине.
lapay написав:........... Особисто я вважаю, що все почалося з особистої образи Сталіна: https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... tivization ........ Така людина, як Сталін, з глибокими комплексами, не могла забути таку образу, і за неї заплатили життя мільйони, спочатку куркулі, а потім і всі інші селяни, особливо ті, хто вирощував зерно.
Ваше объяснение противоречит идее Голодомора как геноцида.
Мне просто стыдно вести диалог с людьми без базовых знаний Истории и Политэкономии ... .
Довожу до Вашего сведения: 1. Идейным вдохновителем Геноцида был... - Ульянов Владимир Ильич.
2. Идея ликвидации мелкобуржуазного собственнического прослойка населения, у немецкого наёмника, возникла после личного общения с Нестор Ивановичем Махно.(Отобрать у украинца "холодильник")
3. Основным производителем С/Х продукции, продуктовой безопасности Государства - по определению был "этнический украинец"(При чём на тот период - это было "мировой аксиомой", напомню "Новую программу РФ" о переселении этнических украинцев в Алтайский Край, для противостояния поглощения китайской стороной)
4. К сожалению эта концепция в умах и нынешних "Пакращувачей", что в своей жизни никогда не "реально производили"!(при чём во всех слоях Экономики Государства "Украина", что трактовано МНОЮ постоянно, в постах, как "никогда не работали" - "не создавали с "0" производя добавленную стоимость к существующему укладу", если Вас устроит такой термин)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
lapay написав:........... Особисто я вважаю, що все почалося з особистої образи Сталіна: https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... tivization ........ Така людина, як Сталін, з глибокими комплексами, не могла забути таку образу, і за неї заплатили життя мільйони, спочатку куркулі, а потім і всі інші селяни, особливо ті, хто вирощував зерно.
Ваше объяснение противоречит идее Голодомора как геноцида.
Мне просто стыдно вести диалог с людьми без базовых знаний Истории и Политэкономии ... .
Довожу до Вашего сведения: 1. Идейным вдохновителем Геноцида был... - Ульянов Владимир Ильич.
2. Идея ликвидации мелкобуржуазного собственнического прослойка населения, у немецкого наёмника, возникла после личного общения с Нестор Ивановичем Махно.(Отобрать у украинца "холодильник")
3. Основным производителем С/Х продукции, продуктовой безопасности Государства - по определению был "этнический украинец"(При чём на тот период - это было "мировой аксиомой", напомню "Новую программу РФ" о переселении этнических украинцев в Алтайский Край, для противостояния поглощения китайской стороной)
4. К сожалению эта концепция в умах и нынешних "Пакращувачей", что в своей жизни никогда не "реально производили"!(при чём во всех слоях Экономики Государства "Украина", что трактовано МНОЮ постоянно, в постах, как "никогда не работали" - "не создавали с "0" производя добавленную стоимость к существующему укладу", если Вас устроит такой термин)
Не знаю как повторюсь: на нашей Земле, рискованное земледелие, цикл урожайности 11 лет. Для конкретного "хозяина" 10 га - это гарантированный "доход", для местности поддержка продуктовой безопасности хозяйства в 10 га - это доступно(даже, если повесить на банк кредит и застраховать на неурожайный год)! 10га - даст ассортимент, мелиорацию, животноводство,... - доступным! Для "особо одарённых": хочу напомнить, что как раз "собственность" на большие площадя дельцами далёкими от реальности привели к появлению в Европе-Украине пустыни!(Херсонская область - овцы уничтожили растительность и плодородный слой - если не сказать "бизнесмены" - обидно, что История ничему не учит) ....................................................................................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Нет, конечно. Третье - "никто не виноват". Халатность, повлекшая огромные жертвы - тяжёлое преступление. Оно не перестаёт быть таковым, даже если не было цели заморить людей голодом. Виновные в аварии на ЧАЭС сели, хотя никто умышленно не устраивал этот взрыв. Виновных в смертельных ДТП судят, хотя они не совершали их намеренно с целью кого-то убить.