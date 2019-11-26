Kudrjavuy написав:

pesikot написав: 8) Специально для Kudrjavuy

В Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками

Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат. Специально для

"Убыточными" их сделали насильно в.. 13-16 году. Эти случаи уже расследовались! На примере "Краснолиманской", когда Воры безвозвратно выводили оборотные средства Государства Украина (уголь) - Государство в лице Государственных предприятий остались без "развития"(возобновляемого оборудования, проходки, добычи,...)

"За счёт рабского труда углекопов - озолотилась немерянная свора "успешных""(изъято из Гос-казны) - Вопрос из какой теперь казны и кого "дотируем"????

Увы, но как раз этот вопрос я знаю в достаточном объёме, как минимум на два порядка подробнее.1. Их не ликвидируют, а официально банкротят и "продадут" по остаточной стоимости.(и "нові" "обдаровані", вже відомі, а також "темы", государства,...)2. Программа была принята ещё "Куля в лоба".3. Для того, что бы население лезло в шахты уничтожены все предприятия машиностроения, транспорта, лёгкой промышленности, строительства, энергетики, .....Углекопов выдавливают в Польшу, РФ,....Уголь покупают в "Польше"... .Технологии производства ГШО осваивают в Германии, Польше, Чехии, Китае, РФ, Турции, ...(при чём базового оборудования, для создания и работы горных, инфроструктурных, оборонных,...- проектов Государства)Перемога???Показательным может служить выделение в 14м "Кредита" государственным банком РФ на покупку пяти шахт Сибуголь, металлургической компании, что увязана тогда была с ... "Губернатором Донеччины"От приезжающих в отпуск углекопов(из Сибугля), про условия жизни - сродни здешним, только климат хуже, экология та же кошмар, но З/П ниже 1,5т у.е. не наблюдается - не голодают.