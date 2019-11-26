Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
+100 сто плюсов "Кто заказывает музыку -тому и считают".
Интересно знать результаты такого же "Дослідження" в США и Израиле? Я бы рекомендовал не внимать этим "голосам"(ибо уже проводи пример(записи) "в живую" из-под дверей КМУ)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
Это конкурирующие за деньги богатых спонсоров организации, вот и все. Список вопросов АДЛ я приводил - ответы мы тоже все видели. Как может оценочное суждение одного человека перевешивать результаты опроса на большой выборке?
Тебе лишь бы что-то ляпнуть и не признавать черное черным!
Да, и даже если следовать методике "конкретных проявлений антисемитизма", которую продвигает обозначенный выше Зисельс, то и здесь результаты неутешительные. Только за последний месяц из того, что на слуху: 1) свастика на памятнике Шолому Алейхиму 2) надпись "Das ist Jude" на афише концерта Жванецкого 3) памятная доска СС с почетным караулом в Калуше.
І ще побачив - і якось це у мене в голові не вкладається : Національна належність особи є актом її особистого самовизначення і жодним чином не впливає на публічно-правові відносини такої особи з державою. Фіксація національності особи в документі, що її посвідчує, чи в актових записах громадянського стану створила б перешкоду вільному обранню чи відновленню національності, оскільки поставила б таке обрання чи відновлення у залежність від рішення державного органу. https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/1 ... ika-palata Якось думав - це від тата і мами ... А тут он воно як ...
Востаннє редагувалось Puente в Сер 27 лис, 2019 17:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"... Разве что нервы потрепали.
Типичный прием совкофила. Как только начинаешь перечислять преступления СССР, так сразу тычет пальцем в сторону Америки – «а вот в США «охота на ведьм» была!» Ужас-ужас! И тут же на голубом глазу заявляет в отношении одного из пострадавших от этих событий – «ему, дескать, просто нервы потрепали»! Сам себя разоблачил!
zРадио написав:Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы
Как это нет? Доклад Хрущева для начала, на ХХ съезде. Правда, там черное не названо черным, но аргументов и фактов хоть отбавляй... И речь в нем идет именно об ошибочности тезиса Сталина об усилении классовой борьбы - как раз вторые. Я уж не говорю о современных исследованиях. И я совсем не считаю подлецами ни вторых, ни третьих. Каждый имеет право на заблуждение. Моя цель - хоть немного заставить задуматься - что вторых, что третьих.
Не заводите тень за плетень - просто приведите "железобетонные" аргументы, на которых так настаиваете.
Я сам вам буду признателен. Потому что на сегодня в споре со вторыми мне их нечем уложить на лопатки
Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат.
Увы, но как раз этот вопрос я знаю в достаточном объёме, как минимум на два порядка подробнее.
"Убыточными" их сделали насильно в.. 13-16 году. Эти случаи уже расследовались! На примере "Краснолиманской", когда Воры безвозвратно выводили оборотные средства Государства Украина (уголь) - Государство в лице Государственных предприятий остались без "развития"(возобновляемого оборудования, проходки, добычи,...)"За счёт рабского труда углекопов - озолотилась немерянная свора "успешных""(изъято из Гос-казны) - Вопрос из какой теперь казны и кого "дотируем"????
1. Их не ликвидируют, а официально банкротят и "продадут" по остаточной стоимости.(и "нові" "обдаровані", вже відомі, а також "темы", государства,...) 2. Программа была принята ещё "Куля в лоба". 3. Для того, что бы население лезло в шахты уничтожены все предприятия машиностроения, транспорта, лёгкой промышленности, строительства, энергетики, .....
Углекопов выдавливают в Польшу, РФ,.... Уголь покупают в "Польше"... . Технологии производства ГШО осваивают в Германии, Польше, Чехии, Китае, РФ, Турции, ...(при чём базового оборудования, для создания и работы горных, инфроструктурных, оборонных,...- проектов Государства) - Перемога???
Показательным может служить выделение в 14м "Кредита" государственным банком РФ на покупку пяти шахт Сибуголь, металлургической компании, что увязана тогда была с ... "Губернатором Донеччины" От приезжающих в отпуск углекопов(из Сибугля), про условия жизни - сродни здешним, только климат хуже, экология та же кошмар, но З/П ниже 1,5т у.е. не наблюдается - не голодают.
И всё же почему не было ни одного комментария?(причины-последствия-лица заинтересованные-результат) Например с "Одесским припортовым" или "Азовмашем", ну хотя-бы Мариупольской кондитеркой? - А это и есть БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ! - В этих условиях продать Землю?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио Ось Ви самі і назвали основне - працюють за спеціальні гроші - і треба ж показати , що тобі не просто так їх дають ... А інші люди - працюють чомусь не на такий результат ... Оці всі Ваші приклади мають місце . І крайні націоналістичні організації десь там є . Але не вони визначають загальну картину . А у цих скільки там було - 47 % ? Ну подивіться по-простому на наших двох останніх президентів ( з діючим включно ) . І порівняйте з 47 % ... Просто просумуйте прихильників ... І відніміть від загальної кількості ...