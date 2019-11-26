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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4753475447554756
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17

Kudrjavuy
Так - оце все створив та розвинув Кучма - як дехто каже - найкращий президент із усіх ...
А Ви що пропонуєте ? Маленьку листопадову соціалістичну революцію ? У нас навіть страйків загальноукраїнських не буває ... Економічні інтереси чомусь нікого не цікавлять - індивідуалісти ми ... Кожен викручується самостійно .
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:24

  AlexxK написав:
  zРадио написав:Не заводите тень за плетень

Вы прямо как наш нудный совкофил - сначала хамите, а потом просите сделать Вам одолжение! :D


Слив засчитан. А "нудный совкофил" оказался на 3 головы выше вас даже в споре, где у вас якобы какие-то глубокие познания есть :mrgreen:

Что касается моего хамство - сожалению только о том, что извинился. Это была ошибкой - первое впечатление, как и в большинстве случаев, оказалось самым верным :D
zРадио
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