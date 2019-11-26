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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4753475447554756 Додано: Сер 27 лис, 2019 17:17 Kudrjavuy

Так - оце все створив та розвинув Кучма - як дехто каже - найкращий президент із усіх ...

А Ви що пропонуєте ? Маленьку листопадову соціалістичну революцію ? У нас навіть страйків загальноукраїнських не буває ... Економічні інтереси чомусь нікого не цікавлять - індивідуалісти ми ... Кожен викручується самостійно . Puente Повідомлень: 2167 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 17:24 AlexxK написав: zРадио написав: Не заводите тень за плетень Не заводите тень за плетень

Вы прямо как наш нудный совкофил - сначала хамите, а потом просите сделать Вам одолжение! Вы прямо как наш нудный совкофил - сначала хамите, а потом просите сделать Вам одолжение!



Слив засчитан. А "нудный совкофил" оказался на 3 головы выше вас даже в споре, где у вас якобы какие-то глубокие познания есть



Что касается моего хамство - сожалению только о том, что извинился. Это была ошибкой - первое впечатление, как и в большинстве случаев, оказалось самым верным Слив засчитан. А "нудный совкофил" оказался на 3 головы выше вас даже в споре, где у вас якобы какие-то глубокие познания естьЧто касается моего хамство - сожалению только о том, что извинился. Это была ошибкой - первое впечатление, как и в большинстве случаев, оказалось самым верным zРадио

Повідомлень: 4237 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4753475447554756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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