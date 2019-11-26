Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:zРадио Ось Ви самі і назвали основне - працюють за спеціальні гроші - і треба ж показати , що тобі не просто так їх дають ... А інші люди - працюють чомусь не на такий результат ... Оці всі Ваші приклади мають місце . І крайні націоналістичні організації десь там є . Але не вони визначають загальну картину . А у цих скільки там було - 47 % ? Ну подивіться по-простому на наших двох останніх президентів ( з діючим включно ) . І порівняйте з 47 % ... Просто просумуйте прихильників ... І відніміть від загальної кількості ...
И кто же платит за признание Украины страной с высоким уровнем антисемитизма - снова путин, я угадал?
Опрос показывает настроения, а не проявление. Об этом Зисельс сказал справедливо. Но ведь проявления - это производная от настроений. Не так ли? Особенно, если спичку поднести!
Что касается президентов - еще одно подтверждение антисемитизма, в том числе твоего. Я уже описывал, почему так происходит - эффект Даннинга-Крюгера. Именно внутренний антисемитизм и подталкивает к мысли, что "во власти одни ж##ы". А ведь Порошенко по факту - никакой не еврей...
lapay написав:........... Особисто я вважаю, що все почалося з особистої образи Сталіна: https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... tivization ........ Така людина, як Сталін, з глибокими комплексами, не могла забути таку образу, і за неї заплатили життя мільйони, спочатку куркулі, а потім і всі інші селяни, особливо ті, хто вирощував зерно.
Ваше объяснение противоречит идее Голодомора как геноцида.
Мне просто стыдно вести диалог с людьми без базовых знаний Истории и Политэкономии ... .
Довожу до Вашего сведения: 1. Идейным вдохновителем Геноцида был... - Ульянов Владимир Ильич.
2. Идея ликвидации мелкобуржуазного собственнического прослойка населения, у немецкого наёмника, возникла после личного общения с Нестор Ивановичем Махно.(Отобрать у украинца "холодильник")
3. Основным производителем С/Х продукции, продуктовой безопасности Государства - по определению был "этнический украинец"(При чём на тот период - это было "мировой аксиомой", напомню "Новую программу РФ" о переселении этнических украинцев в Алтайский Край, для противостояния поглощения китайской стороной)
4. К сожалению эта концепция в умах и нынешних "Пакращувачей", что в своей жизни никогда не "реально производили"!(при чём во всех слоях Экономики Государства "Украина", что трактовано МНОЮ постоянно, в постах, как "никогда не работали" - "не создавали с "0" производя добавленную стоимость к существующему укладу", если Вас устроит такой термин)
Простите, надоели. Ваши "базовые знания" достойны палаты №6. У Вас идея фикс. Казахи и жители Поволжья тоже были "этническими украинцами"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио Правильне запитання визначає відповідь ... От і все ... А не якісь там настрої ... Ну а національність - як говорить юриспруденція - це особиста справа кожного . Як і стать . Тому там шведи і на останньому місці ... Бо вони вже давно вибирають . А ми тільки почали - і то якось слабо ...
ЛАД написав:Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"... Разве что нервы потрепали.
Типичный прием совкофила. Как только начинаешь перечислять преступления СССР, так сразу тычет пальцем в сторону Америки – «а вот в США «охота на ведьм» была!» Ужас-ужас! И тут же на голубом глазу заявляет в отношении одного из пострадавших от этих событий – «ему, дескать, просто нервы потрепали»! Сам себя разоблачил!
Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы. Оппенгеймера расстреляли? он был осужден и сидел в тюрьме? хотя бы лишился работы по специальности? Разве что лишили допуска ион перестал быть государственным советником. Вы могли бы найти более серьёзные примеры. Хотя бы Чарли Чаплина, который был лишён права на въезд в страну. П0-моему, уже писал, что Вы достаточно откровенный пропагандист.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Все, Вами перечисленные, не относятся ни к одной из этих групп. Точнее не сформированы по какому-либо из указанных признаков.
Частково Ви праві. Геноцид, який влаштували червоні кхмери, був визнаний ООН тільки в частині репресій проти нацменшин: https://news.un.org/ru/story/2018/11/1343001 "Бывший заместитель секретаря компартии тогдашней Кампучии 92-летний Нуон Чеа и бывший председатель президиума 87-летний Кхиеу Самфан были осуждены за геноцид, совершенный в отношении мусульман народности чам и этнических вьетнамцев в период с апреля 1975 по январь 1977 гг."
Але навіть тоді, якщо були б незаперечні докази, що Голодомор був геноцидом, в оонівському розумінні, то все одно ООН не визнає Голодомор геноцидом, бо закон не має зворотньої сили, тому і геноцид вірмен досі не визнаний ООН.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:Kudrjavuy Так - оце все створив та розвинув Кучма - як дехто каже - найкращий президент із усіх ... А Ви що пропонуєте ? Маленьку листопадову соціалістичну революцію ? У нас навіть страйків загальноукраїнських не буває ... Економічні інтереси чомусь нікого не цікавлять - індивідуалісти ми ... Кожен викручується самостійно .
Забастовок нет. т.к. нет сильных профсоюзов. Советские развалились - у них были другие функции, новые пока практически не созданы. Хотя шахтёры, бывало, бастовали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Простите, надоели. Ваши "базовые знания" достойны палаты №6. У Вас идея фикс. Казахи и жители Поволжья тоже были "этническими украинцами"?
"Собственник земельного надела" "Мелкособственнической буржуазной прослойкой" - Вы ещё заставьте меня цитировать Ленина
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.