Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Kudrjavuy Так - оце все створив та розвинув Кучма - як дехто каже - найкращий президент із усіх ... А Ви що пропонуєте ? Маленьку листопадову соціалістичну революцію ? У нас навіть страйків загальноукраїнських не буває ... Економічні інтереси чомусь нікого не цікавлять - індивідуалісти ми ... Кожен викручується самостійно .
Забастовок нет. т.к. нет сильных профсоюзов. Советские развалились - у них были другие функции, новые пока практически не созданы. Хотя шахтёры, бывало, бастовали.
- Вы чего, прикалываетесь? Забастовки и сейчас идут.... Углекопы - и ситуация вокруг них поднимается только когда выделяются "средства на погашение задолженности по З/П" - неделю назад по моему речь шла о "миллиарде грн".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Простите, надоели. Ваши "базовые знания" достойны палаты №6. У Вас идея фикс. Казахи и жители Поволжья тоже были "этническими украинцами"?
"Собственник земельного надела" "Мелкособственнической буржуазной прослойкой" - Вы ещё заставьте меня цитировать Ленина
Из Ваших цитат или любых других, кот. Вы можете найти у Ленина, не следует цель физического уничтожения мелкой буржуазии. Уничтожение класса не тождественно физическому уничтожению его представителей. Ваша трактовка это понимание люмпена.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 лис, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Kudrjavuy Так - оце все створив та розвинув Кучма - як дехто каже - найкращий президент із усіх ... А Ви що пропонуєте ? Маленьку листопадову соціалістичну революцію ? У нас навіть страйків загальноукраїнських не буває ... Економічні інтереси чомусь нікого не цікавлять - індивідуалісти ми ... Кожен викручується самостійно .
Не, ну Мине чисто по человечески интересно, а Вы какое отношение имеете к Украине, ибо совершенно "далеки"?
- Как раз, .... далеко не он, хотя, с его подачи, и уверенности "про тупиковость этого". - Что Вы называете "социалестической революцией" Я Вам уже сотню раз указываю на "происхождение капитала" - силовой процесс уничтожения Украины. Путём не создания "дополнительной стоимости", а реальным уничтожением экономических возможностей.
Формула, батенька, банальна: Энергетика 91го: Украина в "+" Добыч угля - убыточна Транспортировка угля - убыточна Выработка электроэнергии - прибыльна
Прибыль по конечному результату перекрывает на 200% убытки по конечному результату.
Приватизация, разбивка технологических процессов Государства - по требованиям ЕС. Привели к ... - выгодному импорту электроэнергии. Ликвидации энергоёмкой промышленности(дикость, не изменению технологических процессов, с целью экономии - ибо Законодательно разбито на иные "бизнеса")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Ну, мы же говорим не о признании ООН, а о сути вопроса.
Суть питання в формулюванні критеріїв геноциду. Якщо тільки по національній ознаці, то чому туди потрапили релігійні групи? Не має різниці між релігійними переконаннями і кастами чи соціальними групами. Чому знищення містян Пол Потом не геноцид, чи Сталіним селян? Це взагалі дискусійне питання: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B4
В 1998 Курт Джонассон і Карін Бйорнсон заявили, що Конвенція була дипломатичним компромісом. Таким чином формулювання договору не підходить як дослідницький інструмент, і, хоча воно використовується для цієї мети, з огляду на наявність у нього міжнародно-правової достовірності, якої бракує аналогам, проте існують і інші дефініції. Джонассон і Бйорнсон продовжують стверджувати, що жодне альтернативне визначення не отримало широкої підтримки в силу різних причин.[29]
Джонассон і Бйорнсон припускають, що жодне загальноприйняте визначення геноциду не з'явилося тому, що вчені скорегували свою увагу, щоб підкреслити різні періоди і знайшли доцільним використовувати кілька різних визначень, щоб допомогти їм інтерпретувати події. Наприклад, Франк Чолк і Курт Джонассон вивчали всю людську історію, в той час як Лео Купер і РД Руммель у більш ранніх роботах — тільки 20-те століття, і Хелен Фейн, Барбара Харфф і Тед Гурр вивчали події після Другої світової війни. Джонасон і Бйорнсон критикують деякі з цих досліджень, стверджуючи, що вони занадто експансивні, і роблять висновок, що академічна дисципліна, що досліджує геноцид, занадто молода, щоб мати принцип роботи, на якому будується академічна парадигма[29].
Виключення соціальних та політичних груп як жертв геноциду в дефініції Конвенції критикується деякими істориками та соціологами. Зокрема, М. Хасан Какар у своїй книзі «Радянське вторгнення та відповідь Афганістану», 1979—1982[30] стверджує, що міжнародне визначення геноциду занадто обмежене[31], і те, що воно повинно включати політичні групи чи інші групи, які визнаються такими нападниками, і цитує Чака та Джонасон: "Геноцид — це форма одностороннього масового вбивства, в яких держава або інша влада має намір знищити групу, де держава та її члени визначаються злочинцями.[32] "У той час, як існують різні визначення терміну, Адам Джонс стверджує, що більшість дослідників геноциду вважають, що «намір знищити» є обов'язковою умовою кваліфікації акту геноциду і що зростає визнання щодо включення критерію фізичного знищення.[33]
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"Нацбанк обвиняется в государственной измене, которая заключается в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины. Они в ручном режиме формировали курс гривны – какое они имели право? Расчеты на 2019-2020 годы формируются с расчетом ставки 28, так куда деваются те 4 гривны с каждого доллара США, к которым привязан государственный бюджет? Очевидно, что в конце года мы получим прирост на 4 гривны. Очевидно, что сверхприбыли Нацбанка искусственно демонстрировать выход экономики из кризиса, что чревато последствиями. То кто дает указания на изменение курса доллара и формирования поддельных показателей?" – отметил глава ОО Дмитрий Касьяненко.
Тупой исполнительный идиот, который отрабатывает заказ бабушки
В подражание "Ітогі подвєдьом." от pesikot (что-то он сегодня не спешит публиковать, видимо итоги какие-то "неправильные").
Суд дал доступ ГБР к данным об отпусках и командировках Порошенко 27 ноября 2019 Речь идет о предоставлении доступа к документам за период президентства Петра Порошенко. ... Речь идет, в частности, о предоставлении доступа к документам в период с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года включительно: табелю учета использования рабочего времени президента Украины; сведении о начислении ему заработной платы; документам, подтверждающим временную невозможность исполнения главой государства своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин; документам, подтверждающим пребывание президента в официальном отпуске; документам, подтверждающим пребывание Порошенко с официальными и рабочими визитами в иностранных государствах, международных мероприятиях.
Также открыт доступ к декларациям об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за период 2014-2019 годов; к информации о местонахождении президента в другие определенные даты. ...
"Нафтогаз" опубликовал решение суда об отклонении жалобы "Газпрома" на решение Стокгольма 27 ноября 2019 ... Отмечается, что в отдельном решении требования "бери или плати" "Газпрому" было полностью отказано. Трибунал также постановил, что "Нафтогаз" имеет право на рыночную корректировку формулы цены. Кроме того, трибунал снял запрет на реэкспорт газа, который был частью контракта. "Газпром" обжаловал это решение 7 ноября 2017 года. Апелляция была отклонена 27 ноября 2019 года", - говорится в сообщении. ...
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 27 ноября 2019 ... Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тысяч гривень за 1 тысячу кубометров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачек даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук. ...
ЛАД написав:Из Ваших цитат или любых других, кот. Вы можете найти у Ленина, не следует цель физического уничтожения мелкой буржуазии. Уничтожение класса не тождественно физическому уничтожению его представителей. Ваша трактовка это понимание люмпена.
Браво! Наконец то Вы усмотрите результаты тоталитаризма в любой идеологии - чуждой для коренного населения Украины.
Так кто такой "Украинец"? - Высшее образование - Опыт работы - Знание высоких технологий - Везде "востребован"(это широкий термин) - Законопослушный - Преданный националист - Нищий - Убогое государство
Пожалуйста разложите пазлы. - И что такое "холодильник", в условиях "геноцида"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.