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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4755475647574758
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:48

  Puente написав:Спеціально для декого :
Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html

Не сомневался в идиотизме всех подобных "Гретообразных" организаций.
Пресловутая FARE из той же оперы.
Единственная цель руководства этих организаций - пиар и гранты, а их участники - клиенты пана Холявы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:55

  ЛАД написав:
  Puente написав:Спеціально для декого :
Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html
З іншого форуму :
-Вы бандеровец и националист!
-Я? Таки да, у нас вся синагога такая!

Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет :)

А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16443
З нами з: 12.10.11
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Подякували: 2541 раз.
 
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  #<1 ... 4755475647574758
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