Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html
Не сомневался в идиотизме всех подобных "Гретообразных" организаций. Пресловутая FARE из той же оперы. Единственная цель руководства этих организаций - пиар и гранты, а их участники - клиенты пана Холявы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет
А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество