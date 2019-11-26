Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html
Не сомневался в идиотизме всех подобных "Гретообразных" организаций. Пресловутая FARE из той же оперы. Единственная цель руководства этих организаций - пиар и гранты, а их участники - клиенты пана Холявы.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html З іншого форуму : -Вы бандеровец и националист! -Я? Таки да, у нас вся синагога такая!
Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет
А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
ЛАД написав:Из Ваших цитат или любых других, кот. Вы можете найти у Ленина, не следует цель физического уничтожения мелкой буржуазии. Уничтожение класса не тождественно физическому уничтожению его представителей. Ваша трактовка это понимание люмпена.
Браво! Наконец то Вы усмотрите результаты тоталитаризма в любой идеологии - чуждой для коренного населения Украины.
Так кто такой "Украинец"? - Высшее образование - Опыт работы - Знание высоких технологий - Везде "востребован"(это широкий термин) - Законопослушный - Преданный националист - Нищий - Убогое государство
Пожалуйста разложите пазлы. - И что такое "холодильник", в условиях "геноцида"?
То же самое, только в виде старого анекдота:
Питер Октябрь 1917го, за окном шум, манифестации, матросня с флагами,... Старая княгиня, выглядывая в окно спрашивает у девушки: - Что там за шум? - Революция! - И чего они хотят? - Что бы не было "богатых". - Интересно, мой дед то же был "революционером" в 1812м, но они хотели, что бы не было "бедных".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Спеціально для декого : Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ) https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html
Не сомневался в идиотизме всех подобных "Гретообразных" организаций. Пресловутая FARE из той же оперы. Единственная цель руководства этих организаций - пиар и гранты, а их участники - клиенты пана Холявы.
Среди стран Европы и мира Украина – страна с одним из наиболее низких уровней антисемитизма. Об этом заявил исполнительный сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс во время дискуссии на тему "Растет ли в Украине уровень антисемитизма?" в Киеве в среду.
"Украина – это страна с одним из наименьших уровней проявления антисемитизма и в мире, и в Европе", - заявил Зисельс.
Таким образом он опроверг результаты недавно опубликованного исследования организации Anti-Defamation League, согласно которым Украина оказалось на втором месте в Европе по уровню антисемитизма.
По словам Зисельса, за последние три года в Украине не было ни одного нападения на почве антисемитизма.
"Для сравнения, скажу вам, что в западноевропейских странах такие нападения исчисляются десятками в год, 50-60-70 нападений. Это Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Соединенные Штаты", - отметил эксперт.
Он также добавил, что в 2005-2007 гг. в Украине был пик проявлений ксенофобии и антисемитизма, когда фиксировали до 8 физических нападений в год.
"В позапрошлом году было 24 случая (вандализма на уровне антисемитизма – ред), в 2018 году – 12 случаев, в этом году то, что случилось с памятником Шолом Алейхему, – это 11-й случай в этом году в целом по Украине… И это минимальный уровень за два-три десятилетия, на протяжении которых мы этим занимаемся", - сказал он.
Зисельс, комментируя данные рейтинга Anti-Defamation League, подчеркнул, "что это просто абсурдные результаты, которые интерпретируются неправильно вместо того, чтобы очень тщательно это изучить и увидеть то, что видим мы уже много лет - что уровень (антисемитизма в Украине – ИФ) очень низкий".
По его мнению, Anti-Defamation League в своих исследованиях, во-первых, использует очень устаревшую методику, во-вторых, применяет ее в разных странах, которые имеют разную идентичность и потому их граждане по-разному воспринимают вопросы этой организации.
Гнетут миня смутные сомнения, но эти "8" - могут быть нападками Рабиновича на представителей КМУ. Или Ляшко на Геруса....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Борьба с инакомыслящими тоже есть в любом государстве. Какими методами, другой вопрос. Об "охо́те на ведьм" в США Вы, наверное, слышали. Последние десятилетия демократия и борьба за права человека резко усилилась и ситуация стала меняться. Союз несколько отставал в этом вопросе так же, как и в ряде других.
Охота на ведьм – весьма неприятный период истории США, согласен. Но кровь пролита не была. И это принципиальное отличие. Впоследствии государство извинилось перед своими гражданами за необоснованные обвинения и постаралось компенсировать потери, насколько это возможно. И это второе принципиальное отличие
1. Кровь, пусть и малая, была пролита. 2. Насчёт извинений и компенсаций особо не слышал. Возможно, это мои проблемы. Буду благодарен, если подскажете.
Пример компенсации
AlexxK написав:Американский физик, "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер (Oppenheimer, J. Robert) родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. ... Президент США Джон Кеннеди наградил учёного премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации.
Преступления в СССР и "Охоту на ведьм" в США сравнили Вы, а не я, Вам и доказывать, что последствия этих событий хоть как-то равнозначны. Вы же почему-то стали требовать это от меня. А потом вообще потеряли нить дискуссии.
ЛАД написав:Ну-ну. Если Вы считаете Роберта Оппенгеймера сильно пострадавшим от "охоты на ведьм"... Разве что нервы потрепали. Не знаю историю его награждения премией Энрико Ферми, но он её более чем заслуживал без всякой "политической реабилитации". Как, впрочем, мог бы заслужить и Нобелевскую. Так что продолжайте гуглить, и желательно тщательнее.
Еще и нахамили в конце.
ЛАД написав:Типичный приём демагога! Ни одного аргумента, только ярлыки и выкрутасы. Оппенгеймера расстреляли? он был осужден и сидел в тюрьме? хотя бы лишился работы по специальности? Разве что лишили допуска ион перестал быть государственным советником. Вы могли бы найти более серьёзные примеры. Хотя бы Чарли Чаплина, который был лишён права на въезд в страну. П0-моему, уже писал, что Вы достаточно откровенный пропагандист.
Хамство, навешивание ярлыков и прямые оскорбления.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay Согласен, что с определением геноцида есть вопросы. Хотя из самого названия следует уничтожение именно нации или расы. Уичтожение этнической или религиозной групп названию уже не очень соответствует, но ещё как-то. Уничтожение социальных групп самому термину геноцид уже совсем не соответствует. Надо либо придумывать какой-то новый термин, либо выделять в отдельный вид преступления. Хотя, на мой взгляд, вполне подходит нюрнбергское определение - преступление против человечности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше". "Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль. "С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".
Те самые 73%.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество