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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4756475747584759 Додано: Сер 27 лис, 2019 21:05 ЛАД написав: Никогда это целых 3 месяца? Никогда это целых 3 месяца?



ЛАД написав: Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы.

Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас. Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы.Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.

То к какой категории отнести вас ?



Умерьте свой менторский тон. Давно прошу. То к какой категории отнести вас ?Умерьте свой менторский тон. Давно прошу. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3477 З нами з: 31.08.09 Подякував: 257 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58 Re: Політичні дискусії





Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.



По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5 МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе ДонбассаВласти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».Подробнее на РБК: Зрада на марші: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9025 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4756475747584759 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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