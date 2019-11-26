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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4756475747584759
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:05

  ЛАД написав:Никогда это целых 3 месяца? :)


  ЛАД написав:Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы.
Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.

То к какой категории отнести вас ?

Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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