Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы. Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.
То к какой категории отнести вас ?
Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше". "Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль. "С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".
Те самые 73%.
Разделяй и властвуй - была, и есть формула любой власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.