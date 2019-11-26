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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4756475747584759
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:05

  ЛАД написав:Никогда это целых 3 месяца? :)


  ЛАД написав:Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы.
Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.

То к какой категории отнести вас ?

Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:07

  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5


Сегодня действует Закон с этой формулой Штайнмайера, даже немного в более худшем варианте. Да и по-моему уже четыре года, как эта зрада продавлена Порошенко и принята коалицией БПП-НФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:08

  pesikot написав:Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.

та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:13

  freeze написав:
  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5


Сегодня действует Закон с этой формулой Штайнмайера, даже немного в более худшем варианте. Да и по-моему уже четыре года, как эта зрада продавлена Порошенко и принята коалицией БПП-НФ.

Мы имеем интересную дискуссию, не воспринимающих друг друга и происходящее оппонентов:
  Starikan написав:
  lapay написав:До речі, Сталін чудово знав, скільки саме людей стали жертвами голодоморів і розкуркулення:
https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... tivization
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше".
"Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль.
"С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".


Те самые 73%.

Разделяй и властвуй - была, и есть формула любой власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:40

  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5

ху із Kyiv?
а то в Києві багато шалупоні живе.
он вже одна подала поправки до закону про ОРДЛО.

Медведчук и депутаты от ОПЗЖ хотят изменить закон об особом статусе Донбасса: что предлагают
mephala
 
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mephala
Параллельно форсируется
https://www.dialog.ua/russia/195500_1574885079
"Их там нет"
https://sprotyv.info/news/rosijski-patr ... i-rozvidki
К чему?:::
https://www.unian.net/war/10771073-ukra ... lifer.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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