Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы. Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.
То к какой категории отнести вас ?
Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше". "Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль. "С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".
Те самые 73%.
Разделяй и властвуй - была, и есть формула любой власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.
По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».
Ну вы оба даете - над сообщениями от боевиков "об обстрелах украинской армии" смеетесь, а сообщение от этих же боевиков "о переговорах с Киевом об особом статусе" - всерьез обсуждаете, хотя нужно так же посмеяться
Вы бы лучше привели ссылку на оригинал документа, т.к. в вашей ссылке только 2 пункта депутаты из ОПЗЖ предлагают исключить, а на самом деле их 8.
Полный перечень того, что Медведчук и Ко предлагают исключить из Закона:
Порівняльна таблиця 22.11.2019
Пункт 4 виключити. ... 4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:
- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;
- безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;
- виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;
- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;
- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;
- дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.
Медведчук Віктор Володимирович (IX скликання) Бойко Юрій Анатолійович (IX скликання) Рабінович Вадим Зіновійович (IX скликання) Шуфрич Нестор Іванович (IX скликання) Козак Тарас Романович (IX скликання) Німченко Василь Іванович (IX скликання) Загородній Юрій Іванович (IX скликання) Колтунович Олександр Сергійович (IX скликання) Льовочкін Сергій Володимирович (IX скликання)
P.S.
Номер, дата реєстрації: 2491 від 22.11.2019
Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?
Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?