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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4757475847594760>
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:05

  ЛАД написав:Никогда это целых 3 месяца? :)


  ЛАД написав:Уважаемые и неуважаемые есть в любой нации. Так же как порядочные и не порядочные, гении и идиоты, честные люди и мерзавцы.
Некоторые Ваши посты заставляют задуматься, к какой категории отнести Вас.

То к какой категории отнести вас ?

Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:07

  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5


Сегодня действует Закон с этой формулой Штайнмайера, даже немного в более худшем варианте. Да и по-моему уже четыре года, как эта зрада продавлена Порошенко и принята коалицией БПП-НФ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:08

  pesikot написав:Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.

та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:13

  freeze написав:
  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5


Сегодня действует Закон с этой формулой Штайнмайера, даже немного в более худшем варианте. Да и по-моему уже четыре года, как эта зрада продавлена Порошенко и принята коалицией БПП-НФ.

Мы имеем интересную дискуссию, не воспринимающих друг друга и происходящее оппонентов:
  Starikan написав:
  lapay написав:До речі, Сталін чудово знав, скільки саме людей стали жертвами голодоморів і розкуркулення:
https://www.bbc.com/russian/russia/2010 ... tivization
Во время одной из союзнических конференций второй мировой войны Сталин сказал Черчиллю, сунувшемуся к нему с соболезнованиями по поводу огромных людских потерь СССР: "При коллективизации мы потеряли не меньше".
"Я так и думал, ведь вы имели дело с миллионами маленьких людей", - заметил Черчилль.
"С десятью миллионами, - ответил Сталин. - Все это было очень скверно и трудно, но необходимо. Основная их часть была уничтожена своими батраками".


Те самые 73%.

Разделяй и властвуй - была, и есть формула любой власти.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:40

  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5

ху із Kyiv?
а то в Києві багато шалупоні живе.
он вже одна подала поправки до закону про ОРДЛО.

Медведчук и депутаты от ОПЗЖ хотят изменить закон об особом статусе Донбасса: что предлагают
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:09

mephala
Параллельно форсируется
https://www.dialog.ua/russia/195500_1574885079
"Их там нет"
https://sprotyv.info/news/rosijski-patr ... i-rozvidki
К чему?:::
https://www.unian.net/war/10771073-ukra ... lifer.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:34

  mephala написав:
  lapay написав:Зрада на марші: :evil:
МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем, дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dded1869a79476cac81b8f5

ху із Kyiv?
а то в Києві багато шалупоні живе.
он вже одна подала поправки до закону про ОРДЛО.

Медведчук и депутаты от ОПЗЖ хотят изменить закон об особом статусе Донбасса: что предлагают


Ну вы оба даете - над сообщениями от боевиков "об обстрелах украинской армии" смеетесь, а сообщение от этих же боевиков "о переговорах с Киевом об особом статусе" - всерьез обсуждаете, хотя нужно так же посмеяться
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:37

  Yuri_T написав:
  pesikot написав:Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.

та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут...


Какой эталонный "европеец" вылез - эйджизм так и прет...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:44

  mephala написав:ху із Kyiv?
а то в Києві багато шалупоні живе.
он вже одна подала поправки до закону про ОРДЛО.

Медведчук и депутаты от ОПЗЖ хотят изменить закон об особом статусе Донбасса: что предлагают

Вы бы лучше привели ссылку на оригинал документа, т.к. в вашей ссылке только 2 пункта депутаты из ОПЗЖ предлагают исключить, а на самом деле их 8.

Полный перечень того, что Медведчук и Ко предлагают исключить из Закона:
Порівняльна таблиця 22.11.2019

Пункт 4 виключити.
...
4. Статті 2-9 цього Закону діють з дня набуття повноважень органами місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України, з додержанням засад загальних, рівних, вільних і прозорих виборів, а також публічності та відкритості виборчого процесу як основних принципів виборчого права, встановлених Конституцією України та міжнародними договорами України, що закріплюють загальновизнані міжнародні стандарти забезпечення прав людини і є частиною національного законодавства України, у тому числі з обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів, із забезпеченням:

- участі у спостереженні за виборами міжнародних безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних організацій та іноземних держав, а також інших офіційних спостерігачів;

- безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних спостерігачів у виборчому процесі;

- виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України;

- недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань;

- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації та відновлення з цією метою українського теле- та радіомовлення, обігу українських друкованих засобів масової інформації на всій території Донецької та Луганської областей;

- дотримання гарантій вільного волевиявлення та таємного голосування, виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути місця проживання в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- прозорого підрахунку голосів, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=511522
(взято с http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67464)

Т.е. все отдается на усмотрение ДНР/ЛНР.

Страна должна знать своих "героев"!

Ініціатор(и) законопроекту:

Медведчук Віктор Володимирович (IX скликання)
Бойко Юрій Анатолійович (IX скликання)
Рабінович Вадим Зіновійович (IX скликання)
Шуфрич Нестор Іванович (IX скликання)
Козак Тарас Романович (IX скликання)
Німченко Василь Іванович (IX скликання)
Загородній Юрій Іванович (IX скликання)
Колтунович Олександр Сергійович (IX скликання)
Льовочкін Сергій Володимирович (IX скликання)


P.S.
Номер, дата реєстрації:
2491 від 22.11.2019

Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?

Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?
yanyura
 
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