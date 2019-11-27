Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:57
Re: Політичні дискусії
Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:59
Советский инженер - это диагноз. Я уже давно перестал с ним дискутировать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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