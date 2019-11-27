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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4757475847594760 Додано: Сер 27 лис, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії yanyura написав: Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?



Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать? Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль. Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9026 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 00:59 Yuri_T написав: pesikot написав: Умерьте свой менторский тон. Давно прошу. Умерьте свой менторский тон. Давно прошу. та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут... та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут...

Я уже давно перестал с ним дискутировать. Я уже давно перестал с ним дискутировать. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16445 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1578 раз. Подякували: 2542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 01:30 lapay написав: yanyura написав: Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?



Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать? Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль. Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

Причем здесь

шансів в нього нуль



Речь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).



Вы вчитайтесь, что они предлагают:



- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность

- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО

- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах

- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе

- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования

- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования

- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.



И не обращать на это внимания только потому, что

це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

Причем здесьРечь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).Вы вчитайтесь, что они предлагают:- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.И не обращать на это внимания только потому, что yanyura Повідомлень: 5105 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 02:01



Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.

Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия. Зрада ! Зрада !Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия. andrein Повідомлень: 461 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4757475847594760 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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