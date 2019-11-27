Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:57
Re: Політичні дискусії
Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:59
Я уже давно перестал с ним дискутировать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:30
Причем здесь
Речь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).
Вы вчитайтесь, что они предлагают:
- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность
- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО
- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах
- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе
- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования
- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования
- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.
И не обращать на это внимания только потому, что
Додано: Чет 28 лис, 2019 02:01
Зрада ! Зрада !
Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.
Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия.
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