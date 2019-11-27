Додано: Чет 28 лис, 2019 01:30

lapay написав: yanyura написав: Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?



Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать? Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль. Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

шансів в нього нуль

це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

Причем здесьРечь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).Вы вчитайтесь, что они предлагают:- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.И не обращать на это внимания только потому, что