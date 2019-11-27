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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4757475847594760
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:57

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?

Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:59

  Yuri_T написав:
  pesikot написав: Умерьте свой менторский тон. Давно прошу.
та то дед дуркует уже в полный рост. почти 30 лет под бандеровцами живёт, исстрадался весь, а роднули с триколорами всё не идут...

Я уже давно перестал с ним дискутировать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 01:30

  lapay написав:
  yanyura написав:Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?

Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

Причем здесь
шансів в нього нуль

:?:
Речь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).

Вы вчитайтесь, что они предлагают:

- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность
- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО
- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах
- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе
- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования
- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования
- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.

И не обращать на это внимания только потому, что
це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 02:01

Зрада ! Зрада ! :)

Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.
Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:50

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:И не обращать на это внимания только потому, что
це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

:?:


Но предлагать можно что угодно, хоть полет на Марс, но любой законопроект, внесенный любым депутатом любой оппозиционной фракции подобен информационному шуму, без единого шанса на принятие для имитации бурной деятельности и отчета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:06

  lapay написав:
  yanyura написав:Прошло 5 дней. Где возмущение Федины и Маруси, где протестующие против этого в Киеве, где возмущение форумчан?

Если бы mephala не написал об этом, на форуме продолжали бы молчать?

Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.

Так бывший глава администрации пороха вступил в опзж. Направление движения ПЕСовцев понятно.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:33

  Puente написав:І ще побачив - і якось це у мене в голові не вкладається :
Національна належність особи є актом її особистого самовизначення і жодним чином не впливає на публічно-правові відносини такої особи з державою. Фіксація національності особи в документі, що її посвідчує, чи в актових записах громадянського стану створила б перешкоду вільному обранню чи відновленню національності, оскільки поставила б таке обрання чи відновлення у залежність від рішення державного органу.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/1 ... ika-palata
Якось думав - це від тата і мами ... А тут он воно як ...

а что вас удивляет? в цивилизованых странах национальность также как и религиозные и сексуальные предпочтения являются личным делом каждого и не фиксируються в документах...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:35

  freeze написав:Последний глава администрации президента Порошенко стал главой харьковского отделения ОПЗЖ Медведчука.

так было всегда - крысы с тонущего корабля бегут на более надёжные судна... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:46

  andrein написав:Зрада ! Зрада ! :)

Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.
Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия.

зачастую Россия зарабатывает не только на услугах по перевозке газа, но и на самом газе, так как зачастую сжиженный газ покупаемые Европой у США имеет росийское происхождения и СПГ продаваемые Россией в США просто не выгружается из танкеров...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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