Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 23:57
Re: Політичні дискусії
Так це не зелений законопроект, тобто шансів в нього нуль.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:59
Я уже давно перестал с ним дискутировать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:30
Причем здесь
Речь о том, какую политику проводит ОПСЖ в лице Медведчука и Ко - ДНР/ЛНР всё, остальной Украине индейская хижина (фигвам).
Вы вчитайтесь, что они предлагают:
- выборы без внешних наблюдателей, только местные, а если "внешние" все же приедут, не гарантировать им безопасность
- не выводить НВФ, боевиков, наёмников из ОРДЛО
- никакой многопартийности, никакого равенства прав и возможностей в выборах
- не восстанавливать украинское теле- и радиовещание в ОРДЛО, нет украинской прессе
- никаких гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования
- нет прозрачности подсчета голосов и результатов голосования
- запрет голосования тем, кто выехал на подконтрольные Украине территории.
И не обращать на это внимания только потому, что
Додано: Чет 28 лис, 2019 02:01
Зрада ! Зрада !
Русский СПГ-танкер "Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США.
Это будут именно те "молекулы свободы" для Польши и Украины, которые обещали США. Зрада в том, что на перевозке и сжижении/разжижении заработает Россия.
Додано: Чет 28 лис, 2019 08:50
Re: Політичні дискусії
Но предлагать можно что угодно, хоть полет на Марс, но любой законопроект, внесенный любым депутатом любой оппозиционной фракции подобен информационному шуму, без единого шанса на принятие для имитации бурной деятельности и отчета.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:06
Так бывший глава администрации пороха вступил в опзж. Направление движения ПЕСовцев понятно.
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:33
а что вас удивляет? в цивилизованых странах национальность также как и религиозные и сексуальные предпочтения являются личным делом каждого и не фиксируються в документах...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:35
так было всегда - крысы с тонущего корабля бегут на более надёжные судна...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:46
зачастую Россия зарабатывает не только на услугах по перевозке газа, но и на самом газе, так как зачастую сжиженный газ покупаемые Европой у США имеет росийское происхождения и СПГ продаваемые Россией в США просто не выгружается из танкеров...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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