Додано: Чет 28 лис, 2019 10:46

Starikan написав: ЛАД написав: Puente написав: Спеціально для декого :

Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ)

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ant ... 95209.html

З іншого форуму :

-Вы бандеровец и националист!

-Я? Таки да, у нас вся синагога такая! Спеціально для декого :Виконавчий віцепрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД-Україна), правозахисник Йосип Зісельс назвав абсурдними результати досліджень американської Антидифамаційної ліги (АДФ)З іншого форуму :-Вы бандеровец и националист!-Я? Таки да, у нас вся синагога такая!

Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет Для евреев, которые "в теме", Зисельс такой же неуважаемый, как цензор.нет

А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович? А можно поподробней о "евреях, которые в теме" ? Коломойский и Рабинович?

Вы, вроде, "давно перестали со мной дискутировать"?Но всё же отвечу.В Союзе евреи сильно ассимилировались. Большинство не говорило и не знало родного языка. Знаю семью, где маленький сын, плача, прибегал к маме с вопросом: "Мама, а чего Светка говорит, что я еврей? Я же живу на Украине, значит я украинец!". Конечно, когда он вырос, ему объяснили, что он еврей.Надеюсь, Вы знаете, что в годы, когда мы с Вами заканчивали вузы в ваш институт евреев на работу не брали? И не только в ваш. Практически на любое предприятие/институт хоть как-то связанное с оборонкой. А в условиях Союза таких было много, и это были наиболее серьезные предприятия.Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).Оживление произошло с развалом Союза, причины понятны - советский антисемитизм и разруха 90-х. Но многие и до сих пор остались по нынешней терминологии "совками" - в синагоги не ходят, с еврейскими организациями связи не поддерживают. Вот они и "не в теме".Если помните, почти в конце Союза создали Антисионистский комитет. Многие тогда впервые узнали, что Элина Быстрицкая еврейка. Но там было понятно - вряд ли при Андропове очень спрашивали согласие.Так вот Зисельс по отзывам - нынешний аналог. Не берусь ручаться, что это абсолютно верное мнение.P.s. Рад за Вас. У Вас подобралась хорошая компания - pesikot и Yuri_T. pesikot даже взял на вооружение Ваши слова о "менторском тоне" и регулярно их повторяет.