посміялися якби не подавали правки до закону
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:26
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:46
Вы, вроде, "давно перестали со мной дискутировать"?
Но всё же отвечу.
В Союзе евреи сильно ассимилировались. Большинство не говорило и не знало родного языка. Знаю семью, где маленький сын, плача, прибегал к маме с вопросом: "Мама, а чего Светка говорит, что я еврей? Я же живу на Украине, значит я украинец!". Конечно, когда он вырос, ему объяснили, что он еврей.
Надеюсь, Вы знаете, что в годы, когда мы с Вами заканчивали вузы в ваш институт евреев на работу не брали? И не только в ваш. Практически на любое предприятие/институт хоть как-то связанное с оборонкой. А в условиях Союза таких было много, и это были наиболее серьезные предприятия.
Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).
Оживление произошло с развалом Союза, причины понятны - советский антисемитизм и разруха 90-х. Но многие и до сих пор остались по нынешней терминологии "совками" - в синагоги не ходят, с еврейскими организациями связи не поддерживают. Вот они и "не в теме".
Если помните, почти в конце Союза создали Антисионистский комитет. Многие тогда впервые узнали, что Элина Быстрицкая еврейка. Но там было понятно - вряд ли при Андропове очень спрашивали согласие.
Так вот Зисельс по отзывам - нынешний аналог. Не берусь ручаться, что это абсолютно верное мнение.
P.s. Рад за Вас. У Вас подобралась хорошая компания - pesikot и Yuri_T. pesikot даже взял на вооружение Ваши слова о "менторском тоне" и регулярно их повторяет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:51
yanyura
Простите, у Вас под рукой нет ссылки на закон об ОРДЛО, чтобы не искать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:19
Этот?
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:24
Падение доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленского в ноябре значительно ускорилось.
Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, если в начале сентября к нему демонстрировало позитивное отношение 72% опрошенных, в октябре - 66%, в начале ноября - 64%, то в конце ноября уже всего 52%.
Быстрее падает только рейтинг Гончарука.
Собственно неудивительно, отсеиваются избиратели, которые поверили предвыборным намёкам команды Зеленского в социальной, тарифной, гуманитарной сферах. Собственно не выполнено ничего.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:27
Re: Політичні дискусії
Після НР залишаться тільки ядерні 20% ватанів, якщо його за Зраду не знесе Майдан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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