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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4760476147624763>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:02

Re: ГБР больше нечем заниматься?

https://www.facebook.com/marusyazvirobi ... feGjvC2BmQ
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:12

Re: Політичні дискусії

Vadim V написав:https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARA_yBWmVGM_XHTInhLQv2mYApSM73cwJvo95HlT9D4PcStik6Drl8LbJUX3OG3PRGvGT8Sr9ekniIw1&hc_ref=ARTEP3mZwi51YiOaou0Dtn-zJFQiDuwOwDGFcbzT2DxDuvxdbgZtY1_aMfeGjvC2BmQ


Нельзя угрожать убийством человеку, тем более высшему должностному лицу государства.
За это надо отвечать согласно законодательства. Понятно, что не посадят, просто припугнут для порядка.

Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Нельзя угрожать убийством человеку, тем более высшему должностному лицу государства.
За это надо отвечать согласно законодательства. Понятно, что не посадят, просто припугнут для порядка.

Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Та Ви шо?! А депутатів можна вбивати, вони не люди? Причому не тільки погрожувати, а завести зброю з Лугандона.
Виходить, що депутати не люди, тим паче бувші. Отака вона, зелена, логіка, коли випускаються, з сізо, за дії, одні, і хочуть посадити інших за стьоб над новим наполеончиком. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:23

  lapay написав:
  freeze написав:Нельзя угрожать убийством человеку, тем более высшему должностному лицу государства.
За это надо отвечать согласно законодательства. Понятно, что не посадят, просто припугнут для порядка.

Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Та Ви шо?! А депутатів можна вбивати, вони не люди? Причому не тільки погрожувати, а завести зброю з Лугандона.
Виходить, що депутати не люди, тим паче бувші. Отака вона, зелена, логіка, коли випускаються, з сізо, за дії, одні, і хочуть посадити інших за стьоб над новим наполеончиком. :evil:


Я же во первых строках своего письма чётко написал - Нельзя угрожать убийством человеку. За это надо отвечать согласно законодатальства. Стёб - это несколько другое.
Стёб - это сатира. Надо тебя убить - это угроза убийством. Спросите у Савченко, чего она при Порошенко сидела, тоже говорили про стёб )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30

  freeze написав:
Vadim V написав:https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARA_yBWmVGM_XHTInhLQv2mYApSM73cwJvo95HlT9D4PcStik6Drl8LbJUX3OG3PRGvGT8Sr9ekniIw1&hc_ref=ARTEP3mZwi51YiOaou0Dtn-zJFQiDuwOwDGFcbzT2DxDuvxdbgZtY1_aMfeGjvC2BmQ


Нельзя угрожать убийством человеку, тем более высшему должностному лицу государства.
За это надо отвечать согласно законодательства. Понятно, что не посадят, просто припугнут для порядка.

Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.


Дубинський писав спалити форум де були президент і прнм'єр на початку і року і що?
З преси :Окрім того там нагадали, зокрема, про неоднозначне висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, який "погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем'єр, спікер і майже тисяча учасників".
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я же во первых строках своего письма чётко написал - Нельзя угрожать убийством человеку. За это надо отвечать согласно законодатальства. Стёб - это несколько другое.
Стёб - это сатира. Надо тебя убить - это угроза убийством. Спросите у Савченко, чего она при Порошенко сидела, тоже говорили про стёб )))

Савченко за зброю посадили, а не за стьоб. Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза?
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:34

  Ethereum написав:Дубинський писав спалити форум де були президент і прнм'єр на початку і року і що?


Это плохой призыв, хотя бы условное мог Луценко выписать Дубинскому, и не был бы он теперь депутатом. И все бы тогда следили за базаром и эта Зверобой тоже задумалась бы прежде чем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:36

  lapay написав:
  Puente написав:Жодного разу не бачив ніякого позитиву і пропозицій .

Повно було пропозицій, а позитив шукайте у колеги Долярчика.

Прав Puente. Никаких предложений не было. Кроме "долой".
Долой Зе, долой коммунизм, долой советы, долой маскву, долой русский язык. Что там ещё долой?
Были попытки обратить внимание на реальные проблемы страны и пути их решения, но они тут же гасились очередными "долой" и поисками виноватых в далёкой или не очень истории.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38

  lapay написав:Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза?


Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41

  freeze написав:Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Але ж сьогоднішній форум Порошенко був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися", - зухвало заявив Дубинський
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