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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:02
Re: ГБР больше нечем заниматься?
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:12
Re: Політичні дискусії
Нельзя угрожать убийством человеку, тем более высшему должностному лицу государства.
За это надо отвечать согласно законодательства. Понятно, что не посадят, просто припугнут для порядка.
Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:18
Re: Політичні дискусії
Та Ви шо?! А депутатів можна вбивати, вони не люди? Причому не тільки погрожувати, а завести зброю з Лугандона.
Виходить, що депутати не люди, тим паче бувші. Отака вона, зелена, логіка, коли випускаються, з сізо, за дії, одні, і хочуть посадити інших за стьоб над новим наполеончиком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:23
Я же во первых строках своего письма чётко написал - Нельзя угрожать убийством человеку. За это надо отвечать согласно законодатальства. Стёб - это несколько другое.
Стёб - это сатира. Надо тебя убить - это угроза убийством. Спросите у Савченко, чего она при Порошенко сидела, тоже говорили про стёб )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30
Дубинський писав спалити форум де були президент і прнм'єр на початку і року і що?
З преси :Окрім того там нагадали, зокрема, про неоднозначне висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського, який "погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем'єр, спікер і майже тисяча учасників".
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:30
Re: Політичні дискусії
Савченко за зброю посадили, а не за стьоб. Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза?
Дограється Зеля
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:34
Это плохой призыв, хотя бы условное мог Луценко выписать Дубинскому, и не был бы он теперь депутатом. И все бы тогда следили за базаром и эта Зверобой тоже задумалась бы прежде чем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:36
Прав Puente. Никаких предложений не было. Кроме "долой".
Долой Зе, долой коммунизм, долой советы, долой маскву, долой русский язык. Что там ещё долой?
Были попытки обратить внимание на реальные проблемы страны и пути их решения, но они тут же гасились очередными "долой" и поисками виноватых в далёкой или не очень истории.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:38
Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41
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