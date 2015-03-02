А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:42
Re: Політичні дискусії
А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:49
Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.
и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".
временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:52
Снесет Майдан это всё же имеется ввиду не выборы.
Но это и не призыв к убийствам, а вариант развития событий.
А вот "падла" ... Как минимум, не для форума, а для подворотни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:58
Не знаю, Вам, крупно повезло. Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было.
Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани.
Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:07
lapay
Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря (
Поэтому писать
это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.
Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.
Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?
Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины
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