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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4760476147624763 Додано: Чет 28 лис, 2019 12:42 Re: Політичні дискусії freeze написав: Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально. Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.

А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну? А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9031 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 12:49 ЛАД написав:

Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.

и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".

временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём. Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых!!! представителей данного народа, все из Киева.и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём. 19yuriy91 Повідомлень: 2196 З нами з: 15.09.12 Подякував: 215 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 12:52 freeze написав: lapay написав: Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза? Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза?



Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально. Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.

Снесет Майдан это всё же имеется ввиду не выборы.

Но это и не призыв к убийствам, а вариант развития событий.

А вот "падла" ... Как минимум, не для форума, а для подворотни. Снесет Майдан это всё же имеется ввиду не выборы.Но это и не призыв к убийствам, а вариант развития событий.А вот "падла" ... Как минимум, не для форума, а для подворотни. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 12:58 19yuriy91 написав: ЛАД написав:

Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.

и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".

временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём. Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых!!! представителей данного народа, все из Киева.и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.

Не знаю, Вам, крупно повезло. Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было.

Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани.

Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме". Не знаю, Вам, крупно повезло.Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было.Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани.Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 13:07 lapay

Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря ( https://interfax.com.ua/news/general/620392.html ). Т.е. с точки зрения права они не являются преступниками. Вы-то ведь (вполне законно, и я с вами здесь согласен) не считаете Порошенко преступником, т.к. по нему нет решения суда?



Поэтому писать

Савченко за зброю посадили

это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.



Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.



Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?



Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины

За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові

...

Президент України П.ПОРОШЕНКО



2 березня 2015 року

https://www.president.gov.ua/documents/1172015-18569 Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря (). Т.е. с точки зрения права они не являются преступниками. Вы-то ведь (вполне законно, и я с вами здесь согласен) не считаете Порошенко преступником, т.к. по нему нет решения суда?Поэтому писатьэто вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины yanyura Повідомлень: 5108 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4760476147624763 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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