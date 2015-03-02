Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).
Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева. и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью". временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.
ЛАД написав: Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).
Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева. и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью". временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.
Не знаю, Вам, крупно повезло. Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было. Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани. Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря (https://interfax.com.ua/news/general/620392.html). Т.е. с точки зрения права они не являются преступниками. Вы-то ведь (вполне законно, и я с вами здесь согласен) не считаете Порошенко преступником, т.к. по нему нет решения суда?
Поэтому писать
Савченко за зброю посадили
это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.
Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.
Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?
Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины
За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові ... Президент України П.ПОРОШЕНКО
freeze написав:Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.
А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну?
10 спецназівців ,не рахуючи слідчих задіяні в операції Яйце-2. Замість того щоб послати слідчого за поясненням ,а 10 чоловік на боротьбу з ігровою,контрабандною мафією!!! І це за наші кошти!!! Кошти громадян. Стид партії зелених чоловічків! А зе як Яйця Януковича,злякався баби за бабиною юбкою. Це на сцені він голословний ,а в житті боягуз.
ЛАД написав: Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).
Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева. и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью". временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.
Не знаю, Вам, крупно повезло. Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было. Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани. Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме".
это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.
Я, перед тим, писав про сізо, а не про колонію чи тюрму.
yanyura написав:Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.
Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?
Що заважеє ДБР чи СБУ знову посадити Савченко, раз такі принципові, чи Дубинського? Краще зеленим розкажіть про закон і вибіркове правосуддя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.
- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?
- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.
Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.
Але ж як хитро сформулював.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.