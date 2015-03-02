Додано: Чет 28 лис, 2019 13:07

Савченко за зброю посадили

За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові

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Президент України П.ПОРОШЕНКО



2 березня 2015 року

Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря (). Т.е. с точки зрения права они не являются преступниками. Вы-то ведь (вполне законно, и я с вами здесь согласен) не считаете Порошенко преступником, т.к. по нему нет решения суда?Поэтому писатьэто вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины