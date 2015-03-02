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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4761476247634764>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:42

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.

А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:49

  ЛАД написав:
Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.
и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".
временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:52

  freeze написав:
  lapay написав:Я так само можу сказати, що цю падлу знесе Майдан. Це погроза?


Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.

Снесет Майдан это всё же имеется ввиду не выборы. :)
Но это и не призыв к убийствам, а вариант развития событий.
А вот "падла" ... Как минимум, не для форума, а для подворотни.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:58

  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.
и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".
временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.

Не знаю, Вам, крупно повезло. :) Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было.
Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани. :)
Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:07

lapay
Савченко (если вы ее имели в виду) не осуждена, суд отложил заседание по ней (и Рубану) до 12 декабря (https://interfax.com.ua/news/general/620392.html). Т.е. с точки зрения права они не являются преступниками. Вы-то ведь (вполне законно, и я с вами здесь согласен) не считаете Порошенко преступником, т.к. по нему нет решения суда?

Поэтому писать
Савченко за зброю посадили

это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.

Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.

Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?

Кстати, Савченко до сих пор Герой Украины
За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові
...
Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 березня 2015 року

https://www.president.gov.ua/documents/1172015-18569
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:11

  lapay написав:
  freeze написав:Снесёт майдан, это призыв не к расправам и убийствам, а к мирному волеизъявлению граждан на внеочередных выборах. Это нормально.

А де на відео був заклик до вбивства? Там був прогноз, що на передовій може прилетіти міна, як раз в те місце, де Зеля буде розповідати про мир. Де заклик запустити цю міну?


10 спецназівців ,не рахуючи слідчих задіяні в операції Яйце-2.
Замість того щоб послати слідчого за поясненням ,а 10 чоловік на боротьбу з ігровою,контрабандною мафією!!!
І це за наші кошти!!! Кошти громадян.
Стид партії зелених чоловічків!
А зе як Яйця Януковича,злякався баби за бабиною юбкою.
Це на сцені він голословний ,а в житті боягуз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:21

  ЛАД написав:
  19yuriy91 написав:
  ЛАД написав:
Большинство евреев фактически утратили связь с национальностью (во всяком случае, в крупных городах).

Вы знаете, со мной, в 86,во взводе в учебке служило целых 8!!! представителей данного народа, все из Киева.
и я бы не сказал, что они "утратили связь с национальностью".
временами они собирались в кучку, разговаривали на каком-то своём, пели песни на своём.

Не знаю, Вам, крупно повезло. :) Со мной училось в универе гораздо больше и такого близко не было.
Вы уверены, что они именно из Киева? В армии всякое бывает - харьковчанин может быть из Богодухова, а киевлянин из Канева или Умани. :)
Но в принципе мой пост был не об этом, а ответ Старикану "кто в теме".

половина точно была из Киева :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:24

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Поэтому писать

Савченко за зброю посадили


это вводить людей в заблуждение. К счастью, у нас уже не 37-й год.

Я, перед тим, писав про сізо, а не про колонію чи тюрму.
  yanyura написав:Она находилась в предварительном заключении, если следовать логике, что за высказывания с угрозами убийства, надо садить до суда в СИЗО, "Марусе" с Фединой тоже там надо посидеть. И да, я согласен с freeze, что и Дубинского тоже надо было отправить в СИЗО, чтобы остальные думали перед тем, как что-то подобное говорить.

Из СИЗО Савченко с Рубаном были выпущены, т.к. истек срок их содержания под стражей, а прокуроры не явились в суд, чтобы заявить о продлении их содержания. Что оставалось делать суду? Самовольно, в нарушение законов продлевать их содержание?

Що заважеє ДБР чи СБУ знову посадити Савченко, раз такі принципові, чи Дубинського? Краще зеленим розкажіть про закон і вибіркове правосуддя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:33

Re: Політичні дискусії

Ми перекриємо транзит:
https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%8 ... a-51437902
Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.


- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?

- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.

Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.


Але ж як хитро сформулював. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:35

  freeze написав:...
Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Ха!
У меня каждый Новый Год, начиная с 14/15, все поздравления свинорылого сопровождались "чтоб ты сдох, падлюка!".
Но не владею навыками заговоров и проклятий, увы ;)
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