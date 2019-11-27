О сегодняшнем обыске у Маруси с видео с её комментариями.
Повторяет те же угрозы. Понравилось о первом видео: "вырванный из контекста разговор". Из какого контекста он вырван?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:36
О сегодняшнем обыске у Маруси с видео с её комментариями.
Повторяет те же угрозы. Понравилось о первом видео: "вырванный из контекста разговор". Из какого контекста он вырван?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:38
Это пожелание, а не угроза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:41
которое, после первых поллитра очень даже хотелось реализовать!
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:00
У себя на кухне даже в Союзе можно было анекдоты о Политбюро рассказывать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:22
ЛАД
Прямая речь от "Маруси":
4:56 - "тебе надо, с***, мочить в сортирах"
17:38 - "його радників розстрілять разом з ним треба буде по законам військового часу"
Дальше не мониторил, жаль своего времени.
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:33
Зря.
Перспективу "Закона о трёх колосках"?
Или отдать сразу пахотные Земли в Кипрский или Панамский офшор?
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С другой стороны всегда подход идёт со стороны "Исключения"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:40
Зря, зря её и затронули.
Вопросы о "разводе и пр." - подписаны и были Приняты в 16м.
Зе конечно по прямой попал в битву между собой Амеров за власть.
Попытка порешать "между своими" - его ПОГУБИТ.
По причине не исключения из деятельности откровенного врага.(экономического, политического,...)
"Короля играет окружение" - но саму команду необходимо "ежедневно шерстить" - и это нормально.
Главное: Не терять ориентации и основного Курса(а его уже давно расписали, подписали,... и спрыгнули)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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