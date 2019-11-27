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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4761476247634764
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:36

https://korrespondent.net/ukraine/4165670-volonter-zveroboi-povtoryla-uhrozy-zelenskomu
О сегодняшнем обыске у Маруси с видео с её комментариями.
Повторяет те же угрозы. Понравилось о первом видео: "вырванный из контекста разговор". Из какого контекста он вырван?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:38

  sequence написав:
  freeze написав:...
Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Ха!
У меня каждый Новый Год, начиная с 14/15, все поздравления свинорылого сопровождались "чтоб ты сдох, падлюка!".
Но не владею навыками заговоров и проклятий, увы ;)

Это пожелание, а не угроза. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:41

  ЛАД написав:
  sequence написав:
  freeze написав:...
Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Ха!
У меня каждый Новый Год, начиная с 14/15, все поздравления свинорылого сопровождались "чтоб ты сдох, падлюка!".
Но не владею навыками заговоров и проклятий, увы ;)

Это пожелание, а не угроза. :)

которое, после первых поллитра очень даже хотелось реализовать! :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:00

  sequence написав:
  ЛАД написав:
  sequence написав:----------
freeze...
Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.
-----------
Ха!
У меня каждый Новый Год, начиная с 14/15, все поздравления свинорылого сопровождались "чтоб ты сдох, падлюка!".
Но не владею навыками заговоров и проклятий, увы ;)

Это пожелание, а не угроза. :)

которое, после первых поллитра очень даже хотелось реализовать! :)

У себя на кухне даже в Союзе можно было анекдоты о Политбюро рассказывать. :) :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:22

ЛАД
Прямая речь от "Маруси":

4:56 - "тебе надо, с***, мочить в сортирах"
17:38 - "його радників розстрілять разом з ним треба буде по законам військового часу"

Дальше не мониторил, жаль своего времени.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _z9LNgQkbs
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:33

  Puente написав:От я на все це дивлюся , читаю і так собі думаю - все , що у нас відбувається - цілком закономірно . Інакше не може бути в принципі . Жодного разу не бачив ніякого позитиву і пропозицій . Завжди критика або захист і критика в інший бік . Неконструктивно абсолютно ...

Зря.
Перспективу "Закона о трёх колосках"?
https://news.liga.net/politics/news/zel ... ogaschenii
Или отдать сразу пахотные Земли в Кипрский или Панамский офшор? :D
......................
С другой стороны всегда подход идёт со стороны "Исключения"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:40

  yanyura написав:ЛАД
Прямая речь от "Маруси":

4:56 - "тебе надо, с***, мочить в сортирах"
17:38 - "його радників розстрілять разом з ним треба буде по законам військового часу"

Дальше не мониторил, жаль своего времени.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _z9LNgQkbs

Зря, зря её и затронули.
Вопросы о "разводе и пр." - подписаны и были Приняты в 16м.
Зе конечно по прямой попал в битву между собой Амеров за власть.
Попытка порешать "между своими" - его ПОГУБИТ.
По причине не исключения из деятельности откровенного врага.(экономического, политического,...)
"Короля играет окружение" - но саму команду необходимо "ежедневно шерстить" - и это нормально.
Главное: Не терять ориентации и основного Курса(а его уже давно расписали, подписали,... и спрыгнули)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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