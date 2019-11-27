Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав:---------- freeze... Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству. ----------- Ха! У меня каждый Новый Год, начиная с 14/15, все поздравления свинорылого сопровождались "чтоб ты сдох, падлюка!". Но не владею навыками заговоров и проклятий, увы
Это пожелание, а не угроза.
которое, после первых поллитра очень даже хотелось реализовать!
У себя на кухне даже в Союзе можно было анекдоты о Политбюро рассказывать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:От я на все це дивлюся , читаю і так собі думаю - все , що у нас відбувається - цілком закономірно . Інакше не може бути в принципі . Жодного разу не бачив ніякого позитиву і пропозицій . Завжди критика або захист і критика в інший бік . Неконструктивно абсолютно ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.