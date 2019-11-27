Прямая речь от "Маруси":
4:56 - "тебе надо, с***, мочить в сортирах"
17:38 - "його радників розстрілять разом з ним треба буде по законам військового часу"
Дальше не мониторил, жаль своего времени.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:22
ЛАД
Прямая речь от "Маруси":
4:56 - "тебе надо, с***, мочить в сортирах"
17:38 - "його радників розстрілять разом з ним треба буде по законам військового часу"
Дальше не мониторил, жаль своего времени.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:02
yanyura
То, что она морально готова и способна убить, практически сомнений не вызывает.
То, что она не планирует убить, тоже практически сомнений не вызывает. Те, кто реально планирует, языком не телепают.
Пришить ей планирование убийства, конечно, не удастся. Такое дело развалится в суде моментально.
Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:19
Вроде уже есть второе видео широко известной в узких кругах косплеерши Алёны Самбул ("Маруся Зверобой"). Уже после обысков.
Опять повторяет свои угрозы
А черно-красная "визитка" говорит, что путен может воспользоваться "репрессиями против патриотов" и напасть.
Они координируют с путеным свои действия, или что?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:21
Вкладчик1234
Эх, Марусю бы в гражданскую, хорошим бы комиссаром была. Психотип комиссарский. Шашка, миной накрыть, контру порешать.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 28 лис, 2019 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:21
Она случайно с Гиркиным не косплеила?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:57
Дивися як януковичо боти і зебобікі розпинаються тепер. Яйцо Угроза президенту!! Она может убіть)) Сепара то точно)) А зеленій чумі скоро прийде кінець як і януковичам.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:11
Re: кинчик
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:12
Ну а от реально - оті дві баби просто дурепи - чи як ? Ну коментуєш ти це перед "телевізором" - але для чого це записувати і на люди виносити ? Покрасуватися ?
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