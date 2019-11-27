Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву на звільнення із займаної посади.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:35
Re: Політичні дискусії
Спротив капітуляції
Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву на звільнення із займаної посади.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:07
Вся эта история с Софией и Марусей - провокация, на которую зеленые поддались и проиграли!
Что говорит Маруся - это вообще дело десятое. Мало ли, сколько в стране пересичных с умственными отклонениями.
А что касается Софии - просто необходимо было дождаться реакции ее однопартийцев. И Геращенко, и Порошенко знатно зашкварились, выступив с поддержкой ее радикальных призывов, а не их осуждением. Таким образом партия сама признала себя экстремистской, работающей на маргинальный электорат.
Вот какое сообщение необходимо было усилить слугам, а не пугать силовиками двух сплетниц за их пьяный бред...
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:12
Re: Політичні дискусії
Ага. Сьогодні дівчатами рота заткнули, завтра канали закрили, післязавтра за анекдоти будть саджати.
Хер вам, постсовкам, а не такий сценарій!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:16
lapay
Спеціально Вам запитання - конкретно дуже ( повтор ):
Ну а от реально - оті дві баби просто дурепи - чи як ? Ну коментуєш ти це перед "телевізором" - але для чого це записувати і на люди виносити ?
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:22
Re: Політичні дискусії
Для того, чого люди на Майдан вийшли - накіпіло. Я тут теж висловів не добираю, коли накипає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:26
Спеціально в ефір ? Та немає ще такої критичної маси . От якщо на самміті щось слизьке підпишуть - тоді інша справа ... Поки чув фактично тільки від Вересня виважену думку - нічого коментцувати події , які ще не відбулися . Пройдуть - тоді будемо говорити ...
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:29
Re: Політичні дискусії
Вони коментували відведення військ і, очевидно, транслювали думки, про цей процес, частини військових і добровольців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:30
Большинство поддерживает Зеленского, и действия против этих двух.
Более того, большинство ждёт активных действий в отношении главного ПЕСа.
Понятно, что это провокация, чтобы в случае молчания - заявить, что Зе слабак, а в случае действий - заявить о "репрессиях".
Правильно, что этим провокациям дали ответ. А то эти самоназванные "активисты" вообще на голову сядут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:36
При Порошенко дали 4 года парню за то, что разорвал его портрет.
А Саакашвили вообще выкрали и выгнали по беспределу
А тут явная провокация, и сдержанная реакция, в рамках Закона
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:40
Во избежание этого , упреждают а то потом падписанты скажут , так а шо мы сейчас можем сделать?
Как по Крыму , малой кровью можно было отстоять а сейчас уже всё.
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