Додано: Чет 28 лис, 2019 17:36

При Порошенко дали 4 года парню за то, что разорвал его портрет.

А Саакашвили вообще выкрали и выгнали по беспределу



А тут явная провокация, и сдержанная реакция, в рамках Закона

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин