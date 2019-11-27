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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4764476547664767>
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:41

  Вкладчик1234 написав:Большинство поддерживает Зеленского, и действия против этих двух.
Более того, большинство ждёт активных действий в отношении главного ПЕСа.

Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:00

Ітогі подвєдьом. 2019-11-28

Ітогі подвєдьом. 2019-11-28

1) Волонтер Зверобой рассказала, что у нее изъяли в ходе обысков (видео)

Зверобой считает, что "посягательство на жизнь" президента ей инкриминировать не могут

Как тут говорилось "не угрозы, а пожелания".
Две женщинки под винишко немножечко пожелали Зеленскому быть осторожнее.
Но Зеленский мелочный и мстительный

2) Драка в Борисполе с Герусом: Ляшко отказались брать под стражу
Из-за мелкой перепалки, тратятся деньги налогоплательщиков.

3) У СНБО есть пять сценариев реинтеграции Донбасса - Данилов
Подробности этих сценариев секретарь СНБО раскрыть пока не может.

Секретный план.
Названы позиции, которые Зеленский будет отстаивать на встрече лидеров "нормандского формата"
Балабольство одно

4) Атомщики требуют от Минэкоэнерго вернуть Недашковского и прекратить развертывание отрасли в сторону РФ
Увольняют несговорчивых
Кого не могут уволить, устраивают информационное мочилово.

5) Лавров будет удивлен": в "Слуге народа" ответили на требование РФ вести прямые переговоры с "ЛДНР"
Украина имеет диалог с представителями "Л/ДНР", однако не будет вести прямые переговоры с главарями псевдореспублік.

WTF ???

6) Макрон выступает за диалог с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине

7) Еще один депутат от "Слуги народа" признался в своей судимости
Скоро они будут этим гордится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:06

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство поддерживает Зеленского, и действия против этих двух.
Более того, большинство ждёт активных действий в отношении главного ПЕСа.

Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства

73% одобряет законные действия в отношении тех шмар. Ну 8% понятно против. А как там райнин из опзж не знаете?
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:08

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство поддерживает Зеленского, и действия против этих двух.
Более того, большинство ждёт активных действий в отношении главного ПЕСа.

Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства


74 процента опрошенных выступают за отмену неприкосновенности Порошенко, вполне себе большинство. Погуглите сегодняшие публикации опросов.

Хотя непонимаю, что за спешка, через месяц все равно автоматически неприкосновенность уходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:09

Re: Політичні дискусії

  innamax2008 написав:73% одобряет законные действия в отношении тех шмар.

Зеля сам опитування проводив?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:11

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  innamax2008 написав:73% одобряет законные действия в отношении тех шмар.

Зеля сам опитування проводив?


КМИС
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:16

  freeze написав:
lapay написав:
  innamax2008 написав:73% одобряет законные действия в отношении тех шмар.

Зеля сам опитування проводив?


КМИС

Що КМІС? Де там опитування про дівчат?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:
  innamax2008 написав:73% одобряет законные действия в отношении тех шмар.

КМИС

Що КМІС? Де там опитування про дівчат?


Сорри, перепутал про какую шмару речь шла.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:26

  lapay написав:
  zРадио написав:А что касается Софии - просто необходимо было дождаться реакции ее однопартийцев. И Геращенко, и Порошенко знатно зашкварились, выступив с поддержкой ее радикальных призывов, а не их осуждением. Таким образом партия сама признала себя экстремистской, работающей на маргинальный электорат.

Вот какое сообщение необходимо было усилить слугам, а не пугать силовиками двух сплетниц за их пьяный бред...

Ага. Сьогодні дівчатами рота заткнули, завтра канали закрили, післязавтра за анекдоти будть саджати.
Хер вам, постсовкам, а не такий сценарій! :)


Ты уверен, что внимательно прочитал написанное? :roll: Я, наоборот, говорю, что закрывать "девчатам" рот - глупо. Необходимо дать им говорить - чем больше ПЕС льет экстремизма, тем меньше его поддержка.

Так что хер вам, постнацикам, а не нам, законопослушным налогоплательщикам :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Сорри, перепутал про какую шмару речь шла.

Зелінська тільки одна така. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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