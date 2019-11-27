Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:41
Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:00
Ітогі подвєдьом. 2019-11-28
Ітогі подвєдьом. 2019-11-28
1)
Как тут говорилось "не угрозы, а пожелания".
Две женщинки под винишко немножечко пожелали Зеленскому быть осторожнее.
Но Зеленский мелочный и мстительный
2)
Из-за мелкой перепалки, тратятся деньги налогоплательщиков.
3)
Секретный план.
Балабольство одно
4)
Увольняют несговорчивых
Кого не могут уволить, устраивают информационное мочилово.
5)
WTF ???
6)
7)
Скоро они будут этим гордится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:06
73% одобряет законные действия в отношении тех шмар. Ну 8% понятно против. А как там райнин из опзж не знаете?
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:08
Re: Політичні дискусії
74 процента опрошенных выступают за отмену неприкосновенности Порошенко, вполне себе большинство. Погуглите сегодняшие публикации опросов.
Хотя непонимаю, что за спешка, через месяц все равно автоматически неприкосновенность уходит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:09
Re: Політичні дискусії
Зеля сам опитування проводив?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:11
Re: Політичні дискусії
КМИС
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:16
Що КМІС? Де там опитування про дівчат?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:26
Re: Політичні дискусії
Сорри, перепутал про какую шмару речь шла.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:26
Ты уверен, что внимательно прочитал написанное? Я, наоборот, говорю, что закрывать "девчатам" рот - глупо. Необходимо дать им говорить - чем больше ПЕС льет экстремизма, тем меньше его поддержка.
Так что хер вам, постнацикам, а не нам, законопослушным налогоплательщикам
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:30
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|