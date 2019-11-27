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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4764476547664767
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:32

  innamax2008 написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Большинство поддерживает Зеленского, и действия против этих двух.
Более того, большинство ждёт активных действий в отношении главного ПЕСа.

Не выдавайте свои хотелки за поддержку большинства

73% одобряет законные действия в отношении тех шмар. Ну 8% понятно против. А как там райнин из опзж не знаете?

Вот пример зе-фермы ботов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:36

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я, наоборот, говорю, что закрывать "девчатам" рот - глупо. Необходимо дать им говорить - чем больше ПЕС льет экстремизма, тем меньше его поддержка.

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в конце ноября 2019 года, то в Верховную раду прошли бы пять парий, которые преодолели 5%-ный барьер на выборах в июле. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 44,8% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

Кроме того, 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос".

Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 12%.
https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi- ... 39762.html
Шо ти там казав про рейтинг ПЄС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:42

Re: Політичні дискусії

Угроза или пожелание

"Сейчас бошки отобью". Советник Скалецкой оскандалился: видео
Хоть и экс-советник, но что он вообще делал на заседании комитета

Депутат "Голоса" обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:45

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:04

  lapay написав:
  Puente написав:Ну а от реально - оті дві баби просто дурепи - чи як ? Ну коментуєш ти це перед "телевізором" - але для чого це записувати і на люди виносити ?

Для того, чого люди на Майдан вийшли - накіпіло. Я тут теж висловів не добираю, коли накипає.

Бросьте!
Излагали они очень спокойно, без всякого надрыва.
От Вас такого пока не было, хотя иногда перегибаете. :)
А форма изложения у них...
И ведь разговор не между собой на кухне. Записывают специально и выкладывают в интернет, чтобы вся страна услышала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:09

  Vadim V написав:.......
Во избежание этого , упреждают а то потом падписанты скажут , так а шо мы сейчас можем сделать?
Как по Крыму , малой кровью можно было отстоять а сейчас уже всё.

Что могут подписать?
Никакой договор там подписан быть не может. В лучшем случае, какой-нибудь меморандум.
Так что упреждать нечего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:То, что она морально готова и способна убить, практически сомнений не вызывает.
То, что она не планирует убить, тоже практически сомнений не вызывает. Те, кто реально планирует, языком не телепают.
Пришить ей планирование убийства, конечно, не удастся. Такое дело развалится в суде моментально.
Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений.

Вроде уже есть второе видео широко известной в узких кругах косплеерши Алёны Самбул ("Маруся Зверобой"). Уже после обысков.
Опять повторяет свои угрозы
.....

Уже выкладывал ссылку https://korrespondent.net/ukraine/4165670-volonter-zveroboi-povtoryla-uhrozy-zelenskomu. Там есть видео с её комментариями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:12

  pesikot написав:4) Атомщики требуют от Минэкоэнерго вернуть Недашковского и прекратить развертывание отрасли в сторону РФ
Увольняют несговорчивых
Кого не могут уволить, устраивают информационное мочилово.


Крокодильи слезы Ахметова! Конечно, ему выгодно вернуть тушку, не вкладывавшую ни копейки в модернизацию блоков, за счет чего Энергоатом выдавал минимальную себестоимость генерации в мире (!!!) - 0,015 доллара за кВтч. Гешефты от которой рыжий успешно разворовывал, смешивая в средневзвешенном тарифе государственную атомную сверхдешевую (0,015) со своей тепловой дорогой (0,06) и своей альтернативной сверхдорогой (0,11) электроэнергией. Потребители платили 0,05-0,08, а 80% прибыли всего рынка снимал ДТЭК.

Так и выжимались все соки из Энергоатома, держа стратегическое предприятие, генерирующее 55% всей энергии Украины, на грани операционного минимума.

Спасибо фунту Вовку - экс-сотруднику Рошен, назначенному президентом Порошенко прямо из кресла рядового менеджера кондитерской компании в кресло главы регулятора рынка энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ...
zРадио
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