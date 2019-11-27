innamax2008 написав:
73% одобряет законные действия в отношении тех шмар. Ну 8% понятно против. А как там райнин из опзж не знаете?
Вот пример зе-фермы ботов
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:32
Вот пример зе-фермы ботов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:36
Re: Політичні дискусії
Если бы досрочные парламентские выборы проходили в конце ноября 2019 года, то в Верховную раду прошли бы пять парий, которые преодолели 5%-ный барьер на выборах в июле. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
По данным опроса, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 44,8% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.
Кроме того, 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос".
Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 12%.
Шо ти там казав про рейтинг ПЄС?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:42
Re: Політичні дискусії
Угроза или пожелание
Хоть и экс-советник, но что он вообще делал на заседании комитета
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:04
Бросьте!
Излагали они очень спокойно, без всякого надрыва.
От Вас такого пока не было, хотя иногда перегибаете.
А форма изложения у них...
И ведь разговор не между собой на кухне. Записывают специально и выкладывают в интернет, чтобы вся страна услышала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:09
Что могут подписать?
Никакой договор там подписан быть не может. В лучшем случае, какой-нибудь меморандум.
Так что упреждать нечего.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10
Уже выкладывал ссылку
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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