Хоть и экс-советник, но что он вообще делал на заседании комитета
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:42
Re: Політичні дискусії
Угроза или пожелание
Хоть и экс-советник, но что он вообще делал на заседании комитета
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:04
Бросьте!
Излагали они очень спокойно, без всякого надрыва.
От Вас такого пока не было, хотя иногда перегибаете.
А форма изложения у них...
И ведь разговор не между собой на кухне. Записывают специально и выкладывают в интернет, чтобы вся страна услышала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:09
Что могут подписать?
Никакой договор там подписан быть не может. В лучшем случае, какой-нибудь меморандум.
Так что упреждать нечего.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:10
Уже выкладывал ссылку
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:12
Крокодильи слезы Ахметова! Конечно, ему выгодно вернуть тушку, не вкладывавшую ни копейки в модернизацию блоков, за счет чего Энергоатом выдавал минимальную себестоимость генерации в мире (!!!) - 0,015 доллара за кВтч. Гешефты от которой рыжий успешно разворовывал, смешивая в средневзвешенном тарифе государственную атомную сверхдешевую (0,015) со своей тепловой дорогой (0,06) и своей альтернативной сверхдорогой (0,11) электроэнергией. Потребители платили 0,05-0,08, а 80% прибыли всего рынка снимал ДТЭК.
Так и выжимались все соки из Энергоатома, держа стратегическое предприятие, генерирующее 55% всей энергии Украины, на грани операционного минимума.
Спасибо фунту Вовку - экс-сотруднику Рошен, назначенному президентом Порошенко прямо из кресла рядового менеджера кондитерской компании в кресло главы регулятора рынка энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ...
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:17
И опять в вашей ссылке: "судим за изнасилование несовершеннолетней".
Группового изнасилования недостаточно?
Надо соврать и усилить эффект "несовершеннолетней"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:18
Они итак сидят на голове уже 5 лет и не думают слазить. Мое мнение, что реакция власти на их высказывания лишь увеличивает их рейтинг, а перспектив борьбы с ними - не добавляет. Ну нечего тут юридически предъявлять!
И совсем другое дело - реакция на разбои и другие проявления агрессии т.н. активистов, которая должна быть, и жесткая, но ее не дождешься. Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:27
О ботах сегодня писал - viewtopic.php?p=4804634#p4804634 и выкладывал там ссылку на статью об этом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:28
ЛАД, вы глобально сели в лужу. Даже не прочитав ссылку.
Бесстыдно обвинив меня во вранье. Извинения будут ?
По ссылке, речь идёт о депутате Андрей Богданец.
То что вы написали, относилось к Иванисову в абзаце "Напомним".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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