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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4765476647674768
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:31

Може треба з судової реформи починати "зеленожопним "рехформаторам?
А не відстрілу добровольців.

Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:32

pesikot
И что Вам не понравилось/заинтересовало в пп.3 и 5?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:32

  mephala написав:
  freeze написав:Как бы ни критиковали Порошенко, не помню, чтобы кто то призывал к его убийству.

Але ж сьогоднішній форум Порошенко був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися", - зухвало заявив Дубинський

Може він мав на увазі наїстися гороху та пердіти.
Тіпа стьоб от Дубінського.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:37

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:.....
7) Еще один депутат от "Слуги народа" признался в своей судимости
Скоро они будут этим гордится.

И опять в вашей ссылке: "судим за изнасилование несовершеннолетней".
Группового изнасилования недостаточно?
Надо соврать и усилить эффект "несовершеннолетней"?

ЛАД, вы глобально сели в лужу. Даже не прочитав ссылку.
Бесстыдно обвинив меня во вранье. Извинения будут ?

По ссылке, речь идёт о депутате Андрей Богданец.
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец признался в своей судимости.

То что вы написали, относилось к Иванисову в абзаце "Напомним".

Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью.
А "в абзаце "Напомним" врать можно?
А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? :)
Так кто сел в лужу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:40

  zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где??? :evil:

ЛАД, вот ещё пример бота.
Не туда вы смотрите, не туда.

На Стерненко было несколько нападений.
Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку.
Теперь голосят, Стерненко - "убийца".
Стерненко, не убийца, а обороняющийся.
Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:48

  ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью.
А "в абзаце "Напомним" врать можно?
А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? :)
Так кто сел в лужу?

Все вопросы к авторам статьи.
Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом.
Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.

Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где??? :evil:

ЛАД, вот ещё пример бота.
Не туда вы смотрите, не туда.

На Стерненко было несколько нападений.
Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку.
Теперь голосят, Стерненко - "убийца".
Стерненко, не убийца, а обороняющийся.
Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".


Бот здесь - ты, втирающий дичь, что Стерненко - жертва, а не палач!


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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:20

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Бот здесь - ты, втирающий дичь, что Стерненко - жертва, а не палач!

Судячи з підозри, він чистий Джокер. Часом, не танцював, перед вбивством?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:44

  freeze написав:Вкладчик1234

Эх, Марусю бы в гражданскую, хорошим бы комиссаром была. Психотип комиссарский. Шашка, миной накрыть, контру порешать.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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