Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Може треба з судової реформи починати "зеленожопним "рехформаторам? А не відстрілу добровольців.
Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.
И опять в вашей ссылке: "судим за изнасилование несовершеннолетней". Группового изнасилования недостаточно? Надо соврать и усилить эффект "несовершеннолетней"?
ЛАД, вы глобально сели в лужу. Даже не прочитав ссылку. Бесстыдно обвинив меня во вранье. Извинения будут ?
По ссылке, речь идёт о депутате Андрей Богданец.
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец признался в своей судимости.
То что вы написали, относилось к Иванисову в абзаце "Напомним".
Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью. А "в абзаце "Напомним" врать можно? А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? Так кто сел в лужу?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
ЛАД, вот ещё пример бота. Не туда вы смотрите, не туда.
На Стерненко было несколько нападений. Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку. Теперь голосят, Стерненко - "убийца". Стерненко, не убийца, а обороняющийся. Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Вас я во лжи не обвинял, не Вы писали статью. А "в абзаце "Напомним" врать можно? А в этом посте соврали Вы, когда обвинили меня в том, что я не прочитал ссылку. Откуда же я цитировал? Так кто сел в лужу?
Все вопросы к авторам статьи. Вы же, банально манипулировали содержимым. Переведя тему с одного депутата на текст о другом. Это называется "доколупатся". Когда по сути, сказать нечего.
Напомню, сайт unian.net принадлежит одной небезызвестной бабушке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
ЛАД, вот ещё пример бота. Не туда вы смотрите, не туда.
На Стерненко было несколько нападений. Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку. Теперь голосят, Стерненко - "убийца". Стерненко, не убийца, а обороняющийся. Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
Бот здесь - ты, втирающий дичь, что Стерненко - жертва, а не палач!
Эх, Марусю бы в гражданскую, хорошим бы комиссаром была. Психотип комиссарский. Шашка, миной накрыть, контру порешать.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.