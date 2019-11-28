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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4766476747684769 Додано: Чет 28 лис, 2019 20:53 Vadim V написав: Вы на Игрени?

В каком корпусе? Вы на Игрени?В каком корпусе?

Дай Вам, Боже! І нам того же! Дай Вам, Боже! І нам того же! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27122 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1878 раз. Подякували: 2066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:23 Re: Політичні дискусії pesikot написав: zРадио написав: Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где??? Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???

ЛАД, вот ещё пример бота.

Не туда вы смотрите, не туда.



На Стерненко было несколько нападений.

Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку.

Теперь голосят, Стерненко - "убийца".

Стерненко, не убийца, а обороняющийся.

Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца". , вот ещё пример бота.Не туда вы смотрите, не туда.На Стерненко было несколько нападений.Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку.Теперь голосят, Стерненко - "убийца".Стерненко, не убийца, а обороняющийся.Нои ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".



С ума сошли, какой обороняющийся

Типичный маньяк, рысью бежал несколько сот метров, догнал двух кабанчиков, одному вспорол живот и тот отдал Богу душу, второго несколько раз пырнул ножом, тот только чудом убежал от обороняющего с тесаком прямо в реанимацию.

Потом вместо того, чтобы помочь умирающему христианину снимал его конвульсии на видео. С ума сошли, какой обороняющийсяТипичный маньяк, рысью бежал несколько сот метров, догнал двух кабанчиков, одному вспорол живот и тот отдал Богу душу, второго несколько раз пырнул ножом, тот только чудом убежал от обороняющего с тесаком прямо в реанимацию.Потом вместо того, чтобы помочь умирающему христианину снимал его конвульсии на видео. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13744 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3773 раз. Подякували: 5581 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:33 Вкладчик1234 написав: При Порошенко дали 4 года парню за то, что разорвал его портрет.

А Саакашвили вообще выкрали и выгнали по беспределу



А тут явная провокация, и сдержанная реакция, в рамках Закона При Порошенко дали 4 года парню за то, что разорвал его портрет.А Саакашвили вообще выкрали и выгнали по беспределуА тут явная провокация, и сдержанная реакция, в рамках Закона

Основное отличие Зе! команды от порохоботов то, что они признают свои косяки, делают выводы, стараются как можно быстрее исправить ошибки - кого-то увольняют или исключают с занимаемой должности, комитета, партии, фракции. У порошенко же считали и продолжают считать людей за бы***, уверовав в свое всевластие и безнаказанность. А журналистов, активистов, юристов раскрывающих их гнусные дела запугивали, преследовали, бросали в тюрьму или же просто убивали. Основное отличиекоманды от порохоботов то, что они признают свои косяки, делают выводы, стараются как можно быстрее исправить ошибки - кого-то увольняют или исключают с занимаемой должности, комитета, партии, фракции. У порошенко же считали и продолжают считать людей за бы***, уверовав в свое всевластие и безнаказанность. А журналистов, активистов, юристов раскрывающих их гнусные дела запугивали, преследовали, бросали в тюрьму или же просто убивали. Аlександр Повідомлень: 3342 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 21:57 pesikot написав: zРадио написав: Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где??? Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???

ЛАД, вот ещё пример бота.

Не туда вы смотрите, не туда. , вот ещё пример бота.Не туда вы смотрите, не туда.

Исповедь "Порохобота", или как Порошенко создавал фермы



"Когорта Порошенко"



Системно пирамиду начали отстраивать в 2015 году, к 2016-му она работала как полностью слаженный механизм, говорит политтехнолог по спецпроектам Катерина Коваль, которая трудилась в "сером" штабе Порошенко до сентября этого года. Свои группы блогеров собирали советник президента Юрий Бирюков, министр информационной политики Юрий Стець, замглавы Администрации президента Ростислав Павленко.



"Команда верила в то, что мы популяризируем армию, — рассказывает "Вестям" Катерина. — Привлекали отслуживших в АТО, месседжи разгонялись по атошным хештегам, поэтому это было несложно. Но впоследствии оказалось, что это была пирамида, которой прикрывали схему".



Тогда среди "топ-блогеров" появились такие персонажи, как Мартин Брест (настоящее имя Олег Болдырев) с его "эльфийскими сказками". Его очень любили репостить как Бирюков, так и сам Петр Порошенко, отмечает политтехнолог. Тогда же появился и Серж Марко, чья гражданская жена в то время была бухгалтером у начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, 11 ноября этого года взятого под стражу по делу о "простреливаемых" бронежилетах. Сам Серж Марко никогда не служил в АТО, но написал и издал книгу "Хроника гибридной войны".



Так в пуле "порохоботов" оказывались люди, получавшие карьерный рост, зарплату либо преференции, рассказывает Катерина Коваль. 20 топ-блогеров, получавшие зарплату, приводили еще по 20–30 человек, создавали закрытые группы в "Фейсбуке" и давали им задания.



"В 2016 году зарплата топ-блогера составляла 35 тыс. грн, — говорит Катерина. — А топы уже ориентировались на малодумающий контингент. Убеждали так: дескать, мы же с тобой в команде Порошенко. Они бесплатно выполняли задания от топовых. Пустых аккаунтов не было — это офисные работники, домохозяйки. Если они "мочили", то "мочили" всей когортой. Их так и называли "когорта Порошенко". Сейчас их же используют и в маршах, и в акциях "Нет капитуляции". И они до сих пор верят, что они — в команде".



Роль "полезного идиота"



Результат налицо — сегодня все интернет-пространство принадлежит Петру Порошенко, уверена одна из самых активных бывших "порохоботок", говорившая с "Вестями" на условиях анонимности. Согласно электоральной карте соцсетей, составленной компанией Reputation Management Agency, Порошенко — абсолютный лидер по количеству подписчиков в "Фейсбуке" (2,46 млн), по общему вовлечению в "Фейсбуке" (почти 5,5 млн) и по количеству затрат на рекламу в соцсетях ($95 тыс.).



"Он подогнул его под себя, — утверждает наша собеседница. — В 2014 году топ-блогеры ему доверяли. Это зарождалось как противодействие фейкам, но потом они поняли, что это работает не просто против России, а и против собственного народа. Я с себя ответственности не снимаю. Но думала так: цель благая, еще потерплю, пока не надо критиковать, ведь сейчас же Путин нападет".



По словам экс-"порохоботки", были и ведомости, она их видела — зарплаты топ-блогеров варьировались от $2 тыс. до $5 тыс. в месяц. "Все лидеры мнений и сейчас пишут платные посты , — говорит она "Вестям". — В таких группах, как "А что там у ПП?", ставка в месяц от $600 до $1 тыс. Но были и лидеры мнений, имена которых вносили в ведомости, однако они ничего не получали. У некоторых просто мнение совпадало, они писали, и под них списывались деньги. А у людей есть своя гордыня и желание вставить собственные пять копеек. Так что часто и сами лидеры мнений выступали в роли полезных идиотов".



Как убирают неугодных



Несмотря на то что в группы блогеров старались подбирать людей чем-то "замазанных" или с болезненным самолюбием, прозрение у многих наступило уже в 2016 году. Артур Нискубин рассказывает, что когда по указанию Бирюкова "порохоботы" в постах, написанных словно под копирку, начали "мочить" гонщика Алексея Мочанова, он понял: Порошенко таким образом начинает сводить счеты с теми, кто его критикует, и использует блогеров. Нискубин вспоминает, что даже Трегубов тогда в закрытой группе написал: "Ощущение, что тут можно бесплатно поесть г...на".



"Мы там были потому, что статус советника президента был высоким, — объясняет Нискубин. — Я поддерживал не Порошенко, а страну". Потом стала публичной первая информация о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", но стало ясно, что команда власти собирается спустить это дело на тормозах, а затем советник главы МВД Антон Геращенко создал сайт "Миротворец", который обнародовал личные данные сотен украинских журналистов, которые тогда еще имели возможность работать на территории самопровозглашенных "республик".



"В какой-то момент дали команду "мочить" всех, кто против Пашинского, а он как раз начал заниматься продовольствием и снабжением в армии, — рассказывает Нискубин. — Поддерживали все, что было нужно: то Сбербанк, то националистов. Публично я выступил против Порошенко после того, как узнал и опубликовал информацию о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", а затем после ситуации с "Миротворцем". Эта ситуация меня глубоко возмутила. Тогда важно было подавить журналистов, превратить их в "журнашлюх". Нужна была эскалация войны, нужно было дегуманизировать и демонизировать противника. Создавались симулякры. Использовался принцип "разделяй и властвуй", чтобы легче было стрелять".



Блогеры, осмелившиеся выступить против, тут же подвергались массированной травле, благо механизм уже был отработан. Экс-"порохоботка" рассказывает "Вестям": "После первого поста о кортеже Порошенко, который сбил мальчика на Осокорках, трое суток в личке и на странице у меня были сообщения такого содержания: "Чтоб ты сдохла", "Повесим твоих детей". Потом, год назад, я написала о кораблях в Керченском проливе, о том, что нельзя их было туда отправлять. Под постом получила сотни хейтерских комментариев. Навалились моментально толпой. У еще одной блогерши бесились под постом неделю".



Гасили неугодных и еще одним проверенным способом, используя алгоритм "Фейсбука" и лишая посты блогера лайков. "Тухнет аккаунт — тухнет человек, уходя из информационного поля, — объясняет Артур Нискубин. — Или банят. Только вышел из бана — опять сыпят жалобы на его посты, и он снова уходит в бан".



Но главное, что поняли все блогеры, имевшие смелость выйти из системы, — она давно защищает не национальные интересы и не армию, а интересы конкретной группы людей, которая занималась хищениями в армии и покрывала эти хищения. Причем все блогеры, выступающие за Порошенко, очень хорошо об этом знают.



"По сути это была ОПГ. Все эти люди участвовали в отмывании денег на армии, — говорит Катерина Коваль. — Нас обманули — мы работали как информационное прикрытие. Сначала я думала: пусть так, но он делает это для благой цели, и оставалась в штабе до сентября этого года. Поняла, что останусь до последнего, но затем предам это огласке".



Причем методы, которые использует в своей работе эта крупнейшая в стране "ботоферма", не меняются с 2016 года. "Это даже не "ботоферма", это — секта, — уверена наша собеседница, экс-"порохоботка". — Она видит только белое и черное. Они накачивают людей, это — гражданская информационная война. Подогревается истерия: кто не с нами, тот не просто против нас, а враг. Пропала дискуссия как таковая — каждое иное мнение тут же заливается г...ном. И самое страшное, что некоторые лидеры мнений просто сходят с ума , а многие из бывших "порохоботов" были вынуждены уйти из "Фейсбука" насовсем". Системно пирамиду начали отстраивать в 2015 году, к 2016-му она работала как полностью слаженный механизм, говорит политтехнолог по спецпроектам Катерина Коваль, которая трудилась в "сером" штабе Порошенко до сентября этого года. Свои группы блогеров собирали советник президента Юрий Бирюков, министр информационной политики Юрий Стець, замглавы Администрации президента Ростислав Павленко."Команда верила в то, что мы популяризируем армию, — рассказывает "Вестям" Катерина. — Привлекали отслуживших в АТО, месседжи разгонялись по атошным хештегам, поэтому это было несложно. Но впоследствии оказалось, что это была пирамида, которой прикрывали схему".Тогда среди "топ-блогеров" появились такие персонажи, как Мартин Брест (настоящее имя Олег Болдырев) с его "эльфийскими сказками". Его очень любили репостить как Бирюков, так и сам Петр Порошенко, отмечает политтехнолог. Тогда же появился и Серж Марко, чья гражданская жена в то время была бухгалтером у начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, 11 ноября этого года взятого под стражу по делу о "простреливаемых" бронежилетах. Сам Серж Марко никогда не служил в АТО, но написал и издал книгу "Хроника гибридной войны".Так в пуле "порохоботов" оказывались люди, получавшие карьерный рост, зарплату либо преференции, рассказывает Катерина Коваль. 20 топ-блогеров, получавшие зарплату, приводили еще по 20–30 человек, создавали закрытые группы в "Фейсбуке" и давали им задания."В 2016 году зарплата топ-блогера составляла 35 тыс. грн, — говорит Катерина. — А топы уже ориентировались на малодумающий контингент. Убеждали так: дескать, мы же с тобой в команде Порошенко. Они бесплатно выполняли задания от топовых. Пустых аккаунтов не было — это офисные работники, домохозяйки. Если они "мочили", то "мочили" всей когортой. Их так и называли "когорта Порошенко". Сейчас их же используют и в маршах, и в акциях "Нет капитуляции". И они до сих пор верят, что они — в команде".Результат налицо — сегодня все интернет-пространство принадлежит Петру Порошенко, уверена одна из самых активных бывших "порохоботок", говорившая с "Вестями" на условиях анонимности. Согласно электоральной карте соцсетей, составленной компанией Reputation Management Agency, Порошенко — абсолютный лидер по количеству подписчиков в "Фейсбуке" (2,46 млн), по общему вовлечению в "Фейсбуке" (почти 5,5 млн) и по количеству затрат на рекламу в соцсетях ($95 тыс.)."Он подогнул его под себя, — утверждает наша собеседница. — В 2014 году топ-блогеры ему доверяли. Это зарождалось как противодействие фейкам, но потом они поняли, что это работает не просто против России, а и против собственного народа. Я с себя ответственности не снимаю. Но думала так: цель благая, еще потерплю, пока не надо критиковать, ведь сейчас же Путин нападет".По словам экс-"порохоботки", были и ведомости, она их видела — зарплаты топ-блогеров варьировались от $2 тыс. до $5 тыс. в месяц., — говорит она "Вестям". — В таких группах, как "А что там у ПП?", ставка в месяц от $600 до $1 тыс. Но были и лидеры мнений, имена которых вносили в ведомости, однако они ничего не получали. У некоторых просто мнение совпадало, они писали, и под них списывались деньги. А у людей есть своя гордыня и желание вставить собственные пять копеек. Так что часто и сами лидеры мнений выступали в роли полезных идиотов".Несмотря на то что в группы блогеров старались подбирать людей чем-то "замазанных" или с болезненным самолюбием, прозрение у многих наступило уже в 2016 году. Артур Нискубин рассказывает, что когда по указанию Бирюкова "порохоботы" в постах, написанных словно под копирку, начали "мочить" гонщика Алексея Мочанова, он понял: Порошенко таким образом начинает сводить счеты с теми, кто его критикует, и использует блогеров. Нискубин вспоминает, что даже Трегубов тогда в закрытой группе написал: "Ощущение, что тут можно бесплатно поесть г...на"."Мы там были потому, что статус советника президента был высоким, — объясняет Нискубин. — Я поддерживал не Порошенко, а страну". Потом стала публичной первая информация о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", но стало ясно, что команда власти собирается спустить это дело на тормозах, а затем советник главы МВД Антон Геращенко создал сайт "Миротворец", который обнародовал личные данные сотен украинских журналистов, которые тогда еще имели возможность работать на территории самопровозглашенных "республик"."В какой-то момент дали команду "мочить" всех, кто против Пашинского, а он как раз начал заниматься продовольствием и снабжением в армии, — рассказывает Нискубин. — Поддерживали все, что было нужно: то Сбербанк, то националистов. Публично я выступил против Порошенко после того, как узнал и опубликовал информацию о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", а затем после ситуации с "Миротворцем". Эта ситуация меня глубоко возмутила. Тогда важно было подавить журналистов, превратить их в "журнашлюх". Нужна была эскалация войны, нужно было дегуманизировать и демонизировать противника. Создавались симулякры. Использовался принцип "разделяй и властвуй", чтобы легче было стрелять".Блогеры, осмелившиеся выступить против, тут же подвергались массированной травле, благо механизм уже был отработан. Экс-"порохоботка" рассказывает "Вестям": "После первого поста о кортеже Порошенко, который сбил мальчика на Осокорках, трое суток в личке и на странице у меня были сообщения такого содержания: "Чтоб ты сдохла", "Повесим твоих детей". Потом, год назад, я написала о кораблях в Керченском проливе, о том, что нельзя их было туда отправлять. Под постом получила сотни хейтерских комментариев. Навалились моментально толпой. У еще одной блогерши бесились под постом неделю".Гасили неугодных и еще одним проверенным способом, используя алгоритм "Фейсбука" и лишая посты блогера лайков. "Тухнет аккаунт — тухнет человек, уходя из информационного поля, — объясняет Артур Нискубин. — Или банят. Только вышел из бана — опять сыпят жалобы на его посты, и он снова уходит в бан".Но главное, что поняли все блогеры, имевшие смелость выйти из системы, — она давно защищает не национальные интересы и не армию, а интересы конкретной группы людей, которая занималась хищениями в армии и покрывала эти хищения. Причем все блогеры, выступающие за Порошенко, очень хорошо об этом знают."По сути это была ОПГ. Все эти люди участвовали в отмывании денег на армии, — говорит Катерина Коваль. — Нас обманули — мы работали как информационное прикрытие. Сначала я думала: пусть так, но он делает это для благой цели, и оставалась в штабе до сентября этого года. Поняла, что останусь до последнего, но затем предам это огласке"., а многие из бывших "порохоботов" были вынуждены уйти из "Фейсбука" насовсем". Аlександр Повідомлень: 3342 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4766476747684769 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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