Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
ЛАД, вот ещё пример бота. Не туда вы смотрите, не туда.
На Стерненко было несколько нападений. Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку. Теперь голосят, Стерненко - "убийца". Стерненко, не убийца, а обороняющийся. Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
С ума сошли, какой обороняющийся Типичный маньяк, рысью бежал несколько сот метров, догнал двух кабанчиков, одному вспорол живот и тот отдал Богу душу, второго несколько раз пырнул ножом, тот только чудом убежал от обороняющего с тесаком прямо в реанимацию. Потом вместо того, чтобы помочь умирающему христианину снимал его конвульсии на видео.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Вкладчик1234 написав:При Порошенко дали 4 года парню за то, что разорвал его портрет. А Саакашвили вообще выкрали и выгнали по беспределу
А тут явная провокация, и сдержанная реакция, в рамках Закона
Основное отличие Зе!команды от порохоботов то, что они признают свои косяки, делают выводы, стараются как можно быстрее исправить ошибки - кого-то увольняют или исключают с занимаемой должности, комитета, партии, фракции. У порошенко же считали и продолжают считать людей за бы***, уверовав в свое всевластие и безнаказанность. А журналистов, активистов, юристов раскрывающих их гнусные дела запугивали, преследовали, бросали в тюрьму или же просто убивали.
Системно пирамиду начали отстраивать в 2015 году, к 2016-му она работала как полностью слаженный механизм, говорит политтехнолог по спецпроектам Катерина Коваль, которая трудилась в "сером" штабе Порошенко до сентября этого года. Свои группы блогеров собирали советник президента Юрий Бирюков, министр информационной политики Юрий Стець, замглавы Администрации президента Ростислав Павленко.
"Команда верила в то, что мы популяризируем армию, — рассказывает "Вестям" Катерина. — Привлекали отслуживших в АТО, месседжи разгонялись по атошным хештегам, поэтому это было несложно. Но впоследствии оказалось, что это была пирамида, которой прикрывали схему".
Тогда среди "топ-блогеров" появились такие персонажи, как Мартин Брест (настоящее имя Олег Болдырев) с его "эльфийскими сказками". Его очень любили репостить как Бирюков, так и сам Петр Порошенко, отмечает политтехнолог. Тогда же появился и Серж Марко, чья гражданская жена в то время была бухгалтером у начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, 11 ноября этого года взятого под стражу по делу о "простреливаемых" бронежилетах. Сам Серж Марко никогда не служил в АТО, но написал и издал книгу "Хроника гибридной войны".
Так в пуле "порохоботов" оказывались люди, получавшие карьерный рост, зарплату либо преференции, рассказывает Катерина Коваль. 20 топ-блогеров, получавшие зарплату, приводили еще по 20–30 человек, создавали закрытые группы в "Фейсбуке" и давали им задания.
"В 2016 году зарплата топ-блогера составляла 35 тыс. грн, — говорит Катерина. — А топы уже ориентировались на малодумающий контингент. Убеждали так: дескать, мы же с тобой в команде Порошенко. Они бесплатно выполняли задания от топовых. Пустых аккаунтов не было — это офисные работники, домохозяйки. Если они "мочили", то "мочили" всей когортой. Их так и называли "когорта Порошенко". Сейчас их же используют и в маршах, и в акциях "Нет капитуляции". И они до сих пор верят, что они — в команде".
Роль "полезного идиота"
Результат налицо — сегодня все интернет-пространство принадлежит Петру Порошенко, уверена одна из самых активных бывших "порохоботок", говорившая с "Вестями" на условиях анонимности. Согласно электоральной карте соцсетей, составленной компанией Reputation Management Agency, Порошенко — абсолютный лидер по количеству подписчиков в "Фейсбуке" (2,46 млн), по общему вовлечению в "Фейсбуке" (почти 5,5 млн) и по количеству затрат на рекламу в соцсетях ($95 тыс.).
"Он подогнул его под себя, — утверждает наша собеседница. — В 2014 году топ-блогеры ему доверяли. Это зарождалось как противодействие фейкам, но потом они поняли, что это работает не просто против России, а и против собственного народа. Я с себя ответственности не снимаю. Но думала так: цель благая, еще потерплю, пока не надо критиковать, ведь сейчас же Путин нападет".
По словам экс-"порохоботки", были и ведомости, она их видела — зарплаты топ-блогеров варьировались от $2 тыс. до $5 тыс. в месяц. "Все лидеры мнений и сейчас пишут платные посты, — говорит она "Вестям". — В таких группах, как "А что там у ПП?", ставка в месяц от $600 до $1 тыс. Но были и лидеры мнений, имена которых вносили в ведомости, однако они ничего не получали. У некоторых просто мнение совпадало, они писали, и под них списывались деньги. А у людей есть своя гордыня и желание вставить собственные пять копеек. Так что часто и сами лидеры мнений выступали в роли полезных идиотов".
Как убирают неугодных
Несмотря на то что в группы блогеров старались подбирать людей чем-то "замазанных" или с болезненным самолюбием, прозрение у многих наступило уже в 2016 году. Артур Нискубин рассказывает, что когда по указанию Бирюкова "порохоботы" в постах, написанных словно под копирку, начали "мочить" гонщика Алексея Мочанова, он понял: Порошенко таким образом начинает сводить счеты с теми, кто его критикует, и использует блогеров. Нискубин вспоминает, что даже Трегубов тогда в закрытой группе написал: "Ощущение, что тут можно бесплатно поесть г...на".
"Мы там были потому, что статус советника президента был высоким, — объясняет Нискубин. — Я поддерживал не Порошенко, а страну". Потом стала публичной первая информация о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", но стало ясно, что команда власти собирается спустить это дело на тормозах, а затем советник главы МВД Антон Геращенко создал сайт "Миротворец", который обнародовал личные данные сотен украинских журналистов, которые тогда еще имели возможность работать на территории самопровозглашенных "республик".
"В какой-то момент дали команду "мочить" всех, кто против Пашинского, а он как раз начал заниматься продовольствием и снабжением в армии, — рассказывает Нискубин. — Поддерживали все, что было нужно: то Сбербанк, то националистов. Публично я выступил против Порошенко после того, как узнал и опубликовал информацию о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", а затем после ситуации с "Миротворцем". Эта ситуация меня глубоко возмутила. Тогда важно было подавить журналистов, превратить их в "журнашлюх". Нужна была эскалация войны, нужно было дегуманизировать и демонизировать противника. Создавались симулякры. Использовался принцип "разделяй и властвуй", чтобы легче было стрелять".
Блогеры, осмелившиеся выступить против, тут же подвергались массированной травле, благо механизм уже был отработан. Экс-"порохоботка" рассказывает "Вестям": "После первого поста о кортеже Порошенко, который сбил мальчика на Осокорках, трое суток в личке и на странице у меня были сообщения такого содержания: "Чтоб ты сдохла", "Повесим твоих детей". Потом, год назад, я написала о кораблях в Керченском проливе, о том, что нельзя их было туда отправлять. Под постом получила сотни хейтерских комментариев. Навалились моментально толпой. У еще одной блогерши бесились под постом неделю".
Гасили неугодных и еще одним проверенным способом, используя алгоритм "Фейсбука" и лишая посты блогера лайков. "Тухнет аккаунт — тухнет человек, уходя из информационного поля, — объясняет Артур Нискубин. — Или банят. Только вышел из бана — опять сыпят жалобы на его посты, и он снова уходит в бан".
Но главное, что поняли все блогеры, имевшие смелость выйти из системы, — она давно защищает не национальные интересы и не армию, а интересы конкретной группы людей, которая занималась хищениями в армии и покрывала эти хищения. Причем все блогеры, выступающие за Порошенко, очень хорошо об этом знают.
"По сути это была ОПГ. Все эти люди участвовали в отмывании денег на армии, — говорит Катерина Коваль. — Нас обманули — мы работали как информационное прикрытие. Сначала я думала: пусть так, но он делает это для благой цели, и оставалась в штабе до сентября этого года. Поняла, что останусь до последнего, но затем предам это огласке".
Причем методы, которые использует в своей работе эта крупнейшая в стране "ботоферма", не меняются с 2016 года. "Это даже не "ботоферма", это — секта, — уверена наша собеседница, экс-"порохоботка". — Она видит только белое и черное. Они накачивают людей, это — гражданская информационная война. Подогревается истерия: кто не с нами, тот не просто против нас, а враг. Пропала дискуссия как таковая — каждое иное мнение тут же заливается г...ном. И самое страшное, что некоторые лидеры мнений просто сходят с ума, а многие из бывших "порохоботов" были вынуждены уйти из "Фейсбука" насовсем".