Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
ЛАД, вот ещё пример бота. Не туда вы смотрите, не туда.
На Стерненко было несколько нападений. Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку. Теперь голосят, Стерненко - "убийца". Стерненко, не убийца, а обороняющийся. Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
С ума сошли, какой обороняющийся Типичный маньяк, рысью бежал несколько сот метров, догнал двух кабанчиков, одному вспорол живот и тот отдал Богу душу, второго несколько раз пырнул ножом, тот только чудом убежал от обороняющего с тесаком прямо в реанимацию. Потом вместо того, чтобы помочь умирающему христианину снимал его конвульсии на видео.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений.
Есть:
Кримінальний кодекс України ... Стаття 129. Погроза вбивством
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. ... Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на ... приниження національної честі та гідності ...
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. ... Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. ... Стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. ...
Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам. Угрожать убийством это преступление.
""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
komp написав:Аlександр От якого левела дурником треба бути, щоб цитувати "Вєсті" з їх хворими анонімними фатазіями?
А как можно оценить уровень дурости утверждения, что "оборонявшийся активист" погнался за УБЕГАЮЩИМИ от него "обидчиками", нагнал их БОЛЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 100 МЕТРОВ, и "в порыве отражения атаки" порезал их СОБСТВЕННЫМ НОЖОМ - одного насмерть, второго до тяжких телесных?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 лис, 2019 23:06, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Собственно, что я и говорил, нужно немедленно реагировать на угрозы убийством, хоть психопаток, угрожающих Зеленскому, хоть других, угрожающих пусть даже плохим папередникам. Угрожать убийством это преступление.
""Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Михаил Добкин.
Так цей вже давно сидить, пожиттєво. Тільки і залишається, що язиком ляпати. А так нефіг правоохоронні органи всякою маячнею нагружати, в них і так завал.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы. Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко. Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Например, обвинения против убийц, свободно гуляющих на свободе, Стерненко, Медведько и далее по списку - где???
ЛАД, вот ещё пример бота. Не туда вы смотрите, не туда.
На Стерненко было несколько нападений. Последнее закончилось тем, что нападавший получил ответку. Теперь голосят, Стерненко - "убийца". Стерненко, не убийца, а обороняющийся. Но zRadio и ему подобные, постоянно пишут, что Стерненко - "убийца".
С ума сошли, какой обороняющийся Типичный маньяк, рысью бежал несколько сот метров, догнал двух кабанчиков, одному вспорол живот и тот отдал Богу душу, второго несколько раз пырнул ножом, тот только чудом убежал от обороняющего с тесаком прямо в реанимацию. Потом вместо того, чтобы помочь умирающему христианину снимал его конвульсии на видео.
А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.
Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.