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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4767476847694770 Додано: Чет 28 лис, 2019 23:45 Re: Політичні дискусії freeze написав: Schmit



А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.



Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать. SchmitА что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве. Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве. Schmit

Повідомлень: 752 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 23:48 Schmit написав: Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.



Какая самооборона ?????

Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.

Где здесь видно хоть одна капля самообороны ? Какая самооборона ?????Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.Где здесь видно хоть одна капля самообороны ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13750 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3773 раз. Подякували: 5581 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:03 freeze написав: Schmit написав: Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.



Какая самооборона ?????

Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.

Где здесь видно хоть одна капля самообороны ? Какая самооборона ?????Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.Где здесь видно хоть одна капля самообороны ?

Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы... Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы... Schmit

Повідомлень: 752 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:18 Schmit

А на каком основании вы утверждаете, что Кива "больной на голову", "безумец"? yanyura Повідомлень: 5112 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:35 Schmit написав: freeze написав: Schmit



А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.



Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать. SchmitА что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений.

Ну если очевидность самообороны будут определять опера и прокуроры и другие сочувствующие убийце, а не суд и УК, то так и будем жить. Ну если очевидность самообороны будут определять опера и прокуроры и другие сочувствующие убийце, а не суд и УК, то так и будем жить. andrein Повідомлень: 461 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:42 Re: Політичні дискусії Schmit написав: freeze написав: Schmit написав: Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.



Какая самооборона ?????

Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.

Где здесь видно хоть одна капля самообороны ? Какая самооборона ?????Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.Где здесь видно хоть одна капля самообороны ?

Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы... Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы...



Потому что это подтверждено фактажем.

Убийца бежал за убиенным больше ста метров.

Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы.

Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.



По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное?

Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва. Потому что это подтверждено фактажем.Убийца бежал за убиенным больше ста метров.Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы.Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное?Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13750 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3773 раз. Подякували: 5581 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:06 freeze написав: Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы.

Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко.

Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ? Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы.Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко.Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ?

Ну это не показатель.

Помните знаменитую фотографию, где Брежнев с Хонеккером взасос целовались? Ну это не показатель.Помните знаменитую фотографию, где Брежнев с Хонеккером взасос целовались? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3990 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:17 yanyura написав: ЛАД написав: Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений. Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений.

Есть:

Кримінальний кодекс України

...

Стаття 129. Погроза вбивством



1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

.......

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 .... Погроза вбивством1. Погроза вбивством,здійснення цієї погрози, -карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років........ Есть:

Получается, что оговорка насчёт реальности угрозы только в ст.129. В ст.161, 346 и 350 это не требуется? Интересно... Получается, что оговорка насчёт реальности угрозы только в ст.129. В ст.161, 346 и 350 это не требуется? Интересно... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3990 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4767476847694770 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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