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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4767476847694770
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:45

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Schmit

А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.

Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию. Так что лучше прекратите называть невиновного человека убийцей, уподобляясь больному на голову киве.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:48

  Schmit написав:Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.


Какая самооборона ?????
Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.
Где здесь видно хоть одна капля самообороны ?
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:03

  freeze написав:
  Schmit написав:Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.


Какая самооборона ?????
Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.
Где здесь видно хоть одна капля самообороны ?

Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы...
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:18

Schmit
А на каком основании вы утверждаете, что Кива "больной на голову", "безумец"?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:35

  Schmit написав:
  freeze написав:Schmit

А что убийца должен рассказывать, конечно, что безоружные жертвы сами виноваты, у него испорченная в боях за Революцию нервная система, а тут возле его дома какие-то люди ходят, пришлось их порешить.

Пусть суд решает, есть зарезанный человек, значит должен быть суд. По другому бывает только в странах с эскадронами смерти где-нибудь в Гаити или Гватемале, ездят режут непонравившихся и спокойно идут ужинать.

Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений.

Ну если очевидность самообороны будут определять опера и прокуроры и другие сочувствующие убийце, а не суд и УК, то так и будем жить.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:42

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  freeze написав:
  Schmit написав:Неужели в цивилизованных странах после самообороны со смертельным исходом все проходят через суд, чтобы не называться убийцей? Нет, если самооборона очевидна, прокуроры не выдвигают обвинений. Только у нас человек виновен по умолчанию.


Какая самооборона ?????
Человек долго бежал за убегающими от него, вооруженного ножом, безоружными людьми, догнал и зарезал вспоров живот одного и тяжело ранил другого.
Где здесь видно хоть одна капля самообороны ?

Вы так уверенно об этом утверждаете, прямо как все эти кивы, лукаши, шарии и прочие безумцы...


Потому что это подтверждено фактажем.
Убийца бежал за убиенным больше ста метров.
Убийца был вооружен ножом, которым и зарезал убиенного, на ноже отпечатки пальцев только убийцы.
Убитый не был вооружен, на Стерненко нет повреждений, кроме пореза руки от собственного ножа, когда он резал потерпевшего. В Стерненко точно не стреляли, ни разу его никто не ударил. Убитый и раненый явно пытались избежать конфликта, быстро убегая по улице от вооруженного человека.

По всей вероятности дело выглядело так, после двух нападений на Стерненко, кто нападал неустановлено, его нервная система была действительно расшатанной, когда он подходил к подьезду, он увидел две тени от тротуара к подьезду, нервы дали полный сбой и он выхватил нож и бросился на этих двух людей, те испугавшись понеслись от Стерненко, но тот товарищ спортивный смог их догнать через 100 метров и зарезать. Одного он добивал судя по характеру ранения уже лежащего на земле. Убитый многодетный отец, дети сироты, неужели никто не должен отвечать за содеянное?
Вон в Харькове какая то коза нарушив правила ПДД случайно убила несколько человек, ей там не мало суд выписал на отсидку, хотя она целенаправленно не пыталась сбить людей по причине нервного срыва.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:06

  freeze написав:Лиза Ясько, депутат Слуги, глава делегации в ПАСЕ смачно поцеловала свою подругу прямо в губы.
Ее кстати прочат главой комитета по иностранным делам Рады, вместо любителя проституток слуги Яременко.
Я тут подумал, может все таки Яременко оставить ?

Ну это не показатель.
Помните знаменитую фотографию, где Брежнев с Хонеккером взасос целовались? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:17

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Вот не знаю, есть ли у нас в УК статья за угрозы без реальной подготовки/намерений.

Есть:
Кримінальний кодекс України
...
Стаття 129. Погроза вбивством

1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
.......
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14

Получается, что оговорка насчёт реальности угрозы только в ст.129. В ст.161, 346 и 350 это не требуется? Интересно...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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